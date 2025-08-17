Evlilik hazırlığı yapanlar dikkat! Genç çiftlere 16 kategoride destek: İşte detaylar...

EVLENECEK ÇİFTLERE DESTEK

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca hayata geçirilen "Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi" kapsamında 48 ay vadeli, 2 yılı geri ödemesiz, 150 bin lira tutarında faizsiz kredi desteği sağlanıyor. Ayrıca Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri ve Sosyal Hizmet Merkezlerinde görevli uzmanlar tarafından evlilik öncesi ve sonrası eğitim ve danışmanlık hizmetleri de sunuluyor. Faizsiz kredi desteğine ek olarak hayatlarını birleştirme yolunda ilk adımlarını atan genç çiftlere, evlilik ve düğün hazırlıkları sürecinde yapacakları alışverişlerde çeşitli indirimlerden yararlanabilmeleri için firma ve esnaflarla iş birliği çalışmaları da devam ediyor.