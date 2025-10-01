Evlilik kredilerinde yeni dönem: Kredi arttı, başvuru çoğaldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ocak 2026 itibarıyla artırılacak Aile ve Gençlik Fonu kapsamındaki evlilik kredisine başvuruların 1 Ekim itibarıyla başladığını bildirdi. Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yuva kuracak gençlere verilecek destekle ilgili duyurulan yeni düzenlemenin detaylarını paylaştı.

250 BİN TL'YE YÜKSELDİ

"Aile Yılı"nda gençlerin desteklenmesine, ailelerin güçlendirilmesine devam edildiğini vurgulayan Göktaş, "Fona başvuran çiftlerden ikisinin de 18-25 yaş arasında olması halinde kredi miktarını 250 bin liraya çıkarıyoruz. Çiftlerimiz 26-29 yaş aralığında ise kredi tutarını 200 bin liraya yükseltiyoruz. Güncellenen Aile ve Gençlik Fonu kredileri için başvuruları bugün itibarıyla almaya başladık" ifadelerini kullandı.

GELİR ŞARTI ESNEDİ

Göktaş, fondan daha fazla gencin yararlanması için gelir şartını da yükselttiklerini belirterek, şunları kaydetti: "Gelir durumu değerlendirmesinde son 6 ay geliriyle ilgili başvuru şartını asgari ücretin 2.3 katından 2.5 katına çıkarıyoruz. 48 ay içinde çocuk sahibi olan genç çiftlerimizin geri ödemelerini her çocuk için 12 ay olacak şekilde erteliyoruz. Bu düzenlemeyle birlikte 81 ilimizde daha fazla genç çifte ulaşarak yuva kurma süreçlerinde yanında olmaya devam edeceğiz."

BAŞVURU E-DEVLET'TEN

Çiftlerin Aile ve Gençlik Fonu'na e-Devlet ile "https://ailegenclikfonu.aile.gov.tr/" adresinden başvurabileceğini bildiren Göktaş, bugüne kadar fona Türkiye genelinde 158 bin 488 çiftin başvurduğunu, başvuruları onaylanan 117 bin 184 çiftin evlilik ve danışmanlık hizmetinden yararlandığını, 59 bin 54 çiftin ise krediden faydalanmaya hak kazandığını aktardı. Fona ilk başvurular, 15 Şubat 2024 itibarıyla, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen illerdeki çiftlerden alınmaya başlanmış, daha sonra ülke geneline yayılmıştı. Söz konusu fon kapsamında Aile kurma yolunda ilk adımı atacak gençlerden başvurusu onaylanan çiftlere 48 ay vadeli, 2 yıl geri ödemesiz, 150 bin lira tutarında faizsiz kredi desteği veriliyordu.

İSTANBUL'DA 4.045 ÇIFTE DESTEK VERİLDİ

İstanbul Valiliği, "Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi" ile 13 Mart'tan bu yana İstanbul'da 4 bin 45 çiftin, projeden faydalanarak yuva kurduğunu açıkladı. İstanbul'da evlenen gençlere toplam 606 milyon 750 bin lira, iki yıl geri ödemesiz, 48 ay vadeyle faizsiz kredi verildiği ademesiz, 48 ay vadeli 150 bin TL'lik kredi desteği verildiği ifade edildi.



BAŞVURU ŞARTLARI NELER?



Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak ve Türkiye'de ikamet etmek.

Başvuru tarihi itibarıyla 18-29 yaş arasında olmak (18 yaşını doldurmuş, 30 yaşını doldurmamış olmak).

Taşınmaz sahibi ya da hissedarı olmamak.

Çiftlerin son 6 aylık gelir toplamı ortalaması asgari ücretin 2.5 katından fazla olmamak.

Başvuru tarihi itibarı ile resmi nikah gününe en az 2 en fazla 6 ay kalmış olmak.

Bakanlığın evlilik öncesi sunacağı eğitim ve danışmanlık hizmetlerinden yararlanmayı taahhüt etmek ve katılmak.

Bakanlığın evlilik sonrası sunacağı eğitim hizmetlerine 2 yıl içerisinde katılmayı taahhüt etmek.

Affa uğramış olsa bile; devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar ile cinsel dokunulmazlığa karşı İşlenen suçlardan; uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, bunların kullanılmasını kolaylaştırma, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçlarından hakkında kesinleşmiş bir mahkumiyet kararı bulunmamak.

Daha önce proje kapsamında kredi kullanmamış olmak.