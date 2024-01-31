Eximbank’tan ihracatçıya 50 milyar dolarlık destek

TÜRK Eximbank Genel Müdürü Ali Güney, bu yıl ihracatçılara 24 milyar dolar kredi, 26 milyar dolar da sigorta ve garanti olmak üzere 50 milyar dolarlık destek sağlamayı hedeflediklerini bildirdi. Türk Eximbank'ın, ülkedeki en büyük kredi hacmine sahip 9'uncu banka ve Türkiye'nin en büyük alacak sigortası kuruluşu olduğuna işaret eden Güney, kurumun ihracata katkısına dikkati çekti. Son yıllarda Türkiye'nin ekonomik büyümesinde en önemli itici gücünün ihracat olduğunu, bu kapsamda ülkenin resmi ihracat destek kuruluşu olarak bankanın üstlendiği misyonun daha da önem kazandığını belirten Güney, şöyle konuştu: "2023'te ihracatçılarımıza 19.6 milyar dolar nakdi kredi sağladık ve 22.4 milyar dolar tutarındaki vadeli alacağı sigorta ederek, onları tahsilat riskinden koruduk. Böylece, 2023 yılında ihracatçılarımıza 42 milyar dolar destek vermiş olduk." Güney, ihracatın tabana yaygınlaşması için KOBİ'lerin banka desteklerine erişimine büyük önem verdiklerini aktararak, Türk Eximbank desteklerinden faydalanan ihracatçılar arasında 2020 yılında yüzde 70 olan KOBİ payını 2023 yılı sonunda yüzde 84,2 seviyesine yükselttiklerini bildirdi. Ali Güney, katma değerli ve yüksek teknolojili ihracat yapan firmaların finansmana erişimini kolaylaştırmak için çok önemli bir adım atarak kredi teminat yapısını bankacılık sektöründeki uygulamalar doğrultusunda çeşitlendirdiklerine işaret etti.