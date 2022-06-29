EYT son dakika: Yasa bu yıl çıkacak mı? EYT belli oldu mu, ne zaman belli olacak?

EYT yasası için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Milyonlarca emekli adayı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan çıkacak kararı bekliyor. Her gün yanıt arayan "EYT belli oldu mu, ne zaman belli olacak?" soruları ekonomi haberleri gündeminden düşmüyor. Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT nedir ve kimleri kapsıyor soruları ise detayları öğrenmek isteyenlerin arama geçmişlerindeki yerini aldı. İşte EYT son dakika haberleri…
EYT BELLİ OLDU MU?
EYT ile ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan kesin bir bilgi gelmedi. Bakan Bilgin, yaptığı açıklamada çalışma takviminde ilk sırada EYT'nin olduğunu bildirdi.
3600 ek gösterge tasarısının kabul edilmesinden sonra ilk çalışmanın da EYT olduğu biliniyor. İşte o açıklama:
Bakan Bilgin, "Bundan sonraki ilk açacağımız dosya üzerinde daha önce çalıştık ama detaylandıracağımız dosya sözleşmeli personel meselesidir. Kamuda sözleşmeli personel istihdam ediliyor. Bu konularda kamu ihtiyaç duydukça sözleşmeli personel alınıyor. Biz isteğe bağlı olarak kadro hakkı vereceğiz. Tüm sosyal meseleleri görev alanı sayıyoruz. EYT de önümüzde" dedi.
EYT KİMLERİ KAPSIYOR?
Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesi, 8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olan, prim ve yıl şartlarını tamamlayan, henüz emekli olamayan insanları kapsıyor. Sadece SSKlılar değil, esnaf ve memurlar da aynı beklenti içerisinde.
EYT NEDİR?
8 Eylül 1999'da yürürlüğe konan 4447 sayılı yasa ile emekli olmak için aranan sigortalılık süresi (erkek için 25, kadın için 20 yıl) ve prim ödeme (5000 gün) şartlarının yanına bir de yaş şartı (kadın için 58, erkek için 60 yaş) getirildi. 8 Eylül 1999'dan önce sigortalı olanların yeni şartlara entegrasyonu da sigortalılık süresine göre kademeli olarak sağlandı.
Bu şartlara bakıldığında emekli olmak için prim, yaş ve sigortalılık süresini tamamlamak gerekiyor.
EYT YASASI FORMÜLLERİ
EYT için Almanya ve Finlandiya formülleri araştırıldıktan sonra 6 aşamalı çözüm şöyle olacak:
1. Kapsam belirlenecek
2. Emeklilik şartları tespit edilecek
3. Mali boyutu hesaplanacak
4. Maaş hesabı yapılacak
5. Uygulama biçimi tespit edilecek
6. Taslak yazılıp karar alınacak