EYT son dakika: Yasa bu yıl çıkacak mı? EYT belli oldu mu, ne zaman belli olacak?

EYT yasası için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Milyonlarca emekli adayı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan çıkacak kararı bekliyor. Her gün yanıt arayan "EYT belli oldu mu, ne zaman belli olacak?" soruları ekonomi haberleri gündeminden düşmüyor. Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT nedir ve kimleri kapsıyor soruları ise detayları öğrenmek isteyenlerin arama geçmişlerindeki yerini aldı. İşte EYT son dakika haberleri…

EYT BELLİ OLDU MU?

EYT ile ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan kesin bir bilgi gelmedi. Bakan Bilgin, yaptığı açıklamada çalışma takviminde ilk sırada EYT'nin olduğunu bildirdi.

3600 ek gösterge tasarısının kabul edilmesinden sonra ilk çalışmanın da EYT olduğu biliniyor. İşte o açıklama: