EYT bu yıl bitmeden yasalaşacak

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, 1 Ekim Cumartesi günü seçimlerden önce son yasama yılına girileceğini belirterek, AK Parti milletvekillerince Meclis Başkanlığı'na sunulacak ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren "torba kanun" teklifinin detayları hakkında bilgi verdi.Emeklilikte yaşa takılanlarla (EYT) ilgili çalışmalara değinen Elitaş, "Sayın Vedat Bilgin hocamız çalışmasını çok kapsamlı, hassas şekilde gerçekleştirdi. Kamuoyuyla da paylaştı. 2022 bitmeden bu konu yasalaşacak ve 2023'ten itibaren hayata geçecek" değerlendirmesini yaptı. Kredi Yurtlar Kurumu'na borcu olan gençlerin borçlarının faizlerinin silinmesine yönelik yasal düzenlemenin bunlardan biri olduğunu ifade eden Elitaş, düzenlemeyle, işverenlerin çalışanlarına elektrik ve doğalgaz desteklerinin 1.000 liralık kısmının gelir vergisi ile sigorta prim kesintisinden muaf tutulacağını bildirdi.Elitaş, işverenlerin, çalışanlarına yemek yardımını nakdi olarak verdikleri takdirde bu ücretin vergiden istisna tutulacağını kaydetti. Son 3 takvim yılı itibarıyla yıllık ortalama ihracatı 500 bin ila 10 milyon dolar arasında olan firmaların 1 yetkilisine hususi damgalı (yeşil) pasaport verildiğini hatırlatan Elitaş, "Düzenlemeyle ihracatı 500 bin doların üzerinde olan ihracatçı firma temsilcilerine iki yeşil pasaport vereceğiz" dedi. Konutların çatılarında güneş enerjisinden elektrik üretiminin 25 kilovatlık kısmının vergiden istisna olduğunu anımsatan Elitaş, "Vergi mükellefiyeti, defter tutma mecburiyeti olmayanlar için 25 kilovatlık kısmı 50 kilovata kadar yükseltmeye çalışacağız" dedi. Elitaş, ayrıca iki düzenleme kapsamında yaklaşık 3 milyon vatandaşı icra kapılarından kurtaracaklarını ifade etti.KUR korumalı mevduat uygulamasının 2021'de hayata geçirildiğini anımsatan Elitaş, "Mart 2022'de işletmeleri kur korumalı mevduata dahil ettik. Süresi 2022 sonuna kadardı. Süreyi 31 Aralık 2023'e kadar uzatmış oluyoruz. İşletmeler kur farkından ortaya çıkan kambiyo kârlarını vergiden istisna haline getirmiş olacaklar" diye konuştu.