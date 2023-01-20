EYT şubatta yasalaşır martta maaşlar yatar

AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesine ilişkin "Milletvekillerimizle EYT'nin yasa teklifine dönüştürülmesi çalışmalarını başlattık. Şubat ayında EYT'nin yasalaşacağına tanık olacağız. Martta da EYT'li kardeşlerimizin emekli maaşlarını almalarına hep beraber şahit olacağız" dedi. TBMM'de basın toplantısı düzenleyen Akbaşoğlu, EYT'yle ilgili çelişkili durum olmadığını, önlerinde bir takvim olduğunu belirterek, "2022 bütçesi Genel Kurul'da görüşüldü. Bir bütçe takvimi kendi içinde söz konusu oldu. Çalışma Bakanlığı'mız teknik çalışmayı kendi içerisinde bitirip, bu konuyla ilgili grubumuzla temas halinde oldu. Biz de milletvekillerimizle EYT'nin yasa teklifine dönüştürülmesi çalışmalarını başlattık. Bu noktada hiç kimsenin bir tereddüdü olmasın. En kısa sürede birinci gündemimiz EYT'nin yasalaştırılma sürecidir. Planlamamız bu yöndedir ve herhangi bir farklılık asla söz konusu değildir" açıklamasını yaptı.