EYT’yi kaçırana eksik prim günü müjdesi

2023 yılında Meclis'te kabul edilen EYT yasası ile sigorta başlangıç tarihi 8 Eylül 1999 öncesi olanlar emeklilik hakkı elde etti. 3 milyona yakın çalışan EYT ile emekli olurken, neredeyse bir o kadar kişi de prim günü sebebiyle emekliliği ellerinin arasından kaçırdı. Ancak Yargıtay
verdiği bir karar ile prim günü nedeniyle emekli olamayanlara umut oldu. Yargıtay, prim günü eksikliği nedeniyle EYT'den yararlanamayanlara yönelik emsal bir kararla, sigortasız çalışılan sürelerin SGK
kayıtları dışındaki delillerle de ispatlanabileceğine hükmederek mağduriyetlerin giderilmesi yolunu açtı. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, tanığın akrabalığının tek başına beyanına itibar edilmemesi için yeterli olmadığını belirterek, tanığın ifadeleri ve dosya kapsamındaki diğer delillerle işçinin kesintisiz çalıştığı sürenin kabul edilmesi gerektiğine karar verdi. Yargıtay'a göre, çalışma süresinin belirlenmesinde SGK kayıtları, işveren kayıtları, işe giriş-çıkış belgeleri, işyeri iç yazışmaları, tanık beyanları gibi çeşitli deliller dikkate alınmalı. Kararda, çalışma süresinin belirlenmesinde şu kayıt ve delillerin dikkate alınabileceği ifade edildi: "SGK kayıtları, işveren ve işyeri kayıtları, işyerine giriş ve çıkışı gösteren belgeler, işyeri iç yazışmaları, işyerinde çalışan kişilerin tanıklıkları, komşu işyerlerinde çalışanların tanıklıkları ve dosya kapsamındaki diğer deliller."
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Mete Efendioğlu - Editör