Fabrikalar kapılarını depremzedelere açtı

Tüm ülkeyi yasa boğan, 10 ilde büyük can ve mal kayıplarına yol açan yüzyılın deprem felaketinin ardından Türkiye tek yürek oldu. Deprem bölgesindeki vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için tüm vatandaşlar seferber olurken, depremzedelere bir sıcak el de sanayi üretiminin merkezi konumundaki fabrikalardan uzandı. Depremden etkilenen illerde faaliyet gösteren çok sayıda fabrika, vatandaşlara kapısını sonuna kadar açtı. "Gelin fabrikamızda konaklayın" çağrısı yapan fabrikalar bu zor zamanlarda vatandaşlara yuva oldu. Depremzedelerin beslenme, giyinme ve yatacak yer konusundaki ihtiyaçlarını karşılayan fabrikaların patronları SABAH'a "Ülke olarak büyük bir felaket yaşadık. Vatandaşlarımızın bu kış gününde yanında durmak hepimizin görevimiz. Gün birlik günü" açıklamasında bulundular.Söz konusu hareketin fitilini ise Malatya 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren Talu Tekstil ateşledi. Dünyanın önde gelen moda markalarına üretim yapan şirket, depremin hemen ardından çelik konstrüksiyon üreten fabrikasını vatandaşların hizmetine açtı. Depremin büyük bir felakete yol açtığını söyleyen Talu Tekstil Genel Müdürü ve aynı zamanda Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı da olan Mustafa Gültepe, "Bu zor günlerde vatandaşlarımızın yanında durmalıyız. Herkes elinden geldiğince bu sürece omuz vermeli. Valilik ve AFAD'la koordineli çalışıyoruz" dedi. Gıda temininde yaşanan sıkıntıyı aşmak için Sivas'tan gıda maddesi taşıdıklarını söyleyen Gültepe, "Tesislerimizde günde 500- 600 kişi kalıyor. Burada 1.500 kişiye yemek pişiriyoruz. Yaklaşık 1.000 kişilik yemeği de valilik koordinasyonuyla şehre dağıtıyoruz" diye konuştu. Şehrin önemli üreticilerinden Özak Tekstil'in de kapılarını vatandaşa açtığı bilgisini veren Gültepe, TİM olarak da yardımlarının aralıksız devam ettiğini söyledi.Depremin büyük bir yıkıma sebep olduğu Diyarbakır'da da iş dünyası tek yürek olmuş durumda. Vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için ellerinden geleni yaptıklarını söyleyen Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Kaya, şehirdeki Organize Sanayi Bölgeleri'nin (OSB) birer barınma merkezi olarak hizmet verdiğini söyledi. Fabrikalarda 10 binden fazla depremzedenin her türlü ihtiyacının karşılandığını anlatan Kaya, "Hepimize bu konuda büyük görevler düşüyor" dedi. Diyarbakırlı depremzedelere fabrikalarının kapısını açan Jiber Tekstil Yönetim kurulu Başkanı İhsan Oğurlu da şunları anlattı: "Şehrimiz depremden büyük yara aldı. İlk gün tesislerimizde 2.000 vatandaşımız konakladı. Şu anda 1.000 kişinin tüm ihtiyaçlarını karşılıyoruz. İhtiyaç olduğu sürece bu desteğimizi sürdüreceğiz."Depreminbüyük bir yıkıma neden olduğu Adıyaman'da da fabrikalar vatandaşların en önemli sığınma adresleri oldu. Şehrin önemli üretim tesislerinden Sanko Holding Onursal Başkanı Abdülkadir Konukoğlu, "Adıyaman'da büyük bir yıkım var. Başta çalışanlarımız ve aileleri olmak üzere tüm vatandaşlara kapımız açık. Şu anda fabrikamızda 700 civarında vatandaşımızın her türlü ihtiyacını karşılıyoruz. Karşılamaya da devam edeceğiz" dedi. Konukoğlu, memleketleri Gaziantep'te de çalışanlarına yemek aldıkları fabrikalarda yemek ürettirip tüm şehre dağıttıkları bilgisini verdi.Türkıye'nın en büyük gömlek üreticilerinden Zevigas da bir fabrikasının bulunduğu Malatya'da depremzedelerin adresi oldu. Memleketleri Malatya'nın depremde büyük yara aldığını anlatan Zevigas Yönetim Kurulu Başkanı ve İHKİB Başkan Yardımcısı Mustafa Paşahan, "Yaraların bir an önce sarılması için iş dünyası olarak elimizden ne gelirse yapmaya hazırız. Tesislerimizde kalan 500'den fazla vatandaşımızın her türlü ihtiyacını karşılıyoruz ve karşılamaya devam edeceğiz" diye konuştu.Depremin merkez üssü konumundaki Kahramanmaraş'ta fabrikaların büyük hasar gördüğünü söyleyen Kahramanmaraş Ticaret Borsası Başkanı Mustafa Narlı, "Hasarsız olanlar vatandaşlarımıza kapılarını açtı. Ayrıca Ticaret Borsası binamızda 1000 kişinin tüm ihtiyaçlarını karşılıyoruz" dedi. Şehrin önde gelen sanayicilerinden İSKUR Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Kurtul ise "Fabrikalarımız yandı ve yıkıldı. Ancak babamızın adına yaptırdığımız okulda 700'den fazla vatandaşın her türlü ihtiyacını karşılıyoruz" diye konuştu.