Fabrikaların yanına yapay zekâ üsleri

Türkiye, üretim altyapısını Anadolu'ya yayarken sanayiyi yüksek teknolojiyle buluşturacak. Mega endüstriyel bölgeler, yapay zekâ büyüme alanları ve veri merkezleriyle yeni nesil üretim ekosistemi kurulacak. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Türkiye'nin üretim kapasitesini artıracak ve sanayide bölgesel yoğunlaşmayı azaltacak kapsamlı bir dönüşüm yürütüyor. Yeni modelde, sanayi alanlarının yalnızca fabrika yatırımlarına ayrılması yerine enerji, lojistik, teknoloji, Ar-Ge ve insan kaynağı aynı merkezde buluşacak. Sanayi Alanları Master Planı'nın ilk fazında Samsun- Mersin hattındaki 13 ilde yaklaşık 59 bin 500 hektarlık 17 yeni yatırım alanı belirlendi. Mega endüstriyel bölgeler olarak kurgulanan alanlar, altyapısı tamamlanmış, sosyal donatıları bulunan, akıllı ve yeşil üretim üsleri haline getirilecek. Master Plan ile 2030 yılına kadar planlı sanayi alanlarının 160 bin hektardan 350 bin hektara çıkarılması hedefleniyor. Yeni sanayi bölgeleri ulaşım ve lojistik yatırımlarıyla da desteklenecek. Mersin- Şırnak, Trabzon-Şırnak ve Sivas-Iğdır sanayi gelişim koridorlarıyla ticaret imkânlarından yararlanılacak. Sanayinin yeni altyapısında yapay zekâ da kritik rol üstlenecek. 2026-2030 Türkiye Yapay Zekâ Eylem Planı kapsamında yapay zekâ büyüme bölgeleri kurulacak. Yapay zekâ altyapısının yalnızca büyük şirketlerin kullanımında kalmaması için bölgesel mükemmeliyet merkezleri kurulacak.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör