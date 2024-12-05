Fabrikanın elektriği güneşten

Türkiye'de alanında tek seferde yapılmış en büyük yatırımı kuran Unilever, sürdürülebilirlik çalışmalarına hız verdi. Konya Ev Bakım Fabrikası'nda enerjisinin 1/3'ünü güneşten üreten şirket, lojistikte kullandığı araçları da elektriklendirdi. Unilever Türkiye ve Ortadoğu Ev Bakım Lideri & Unilever Türkiye Ülke Başkanı Ali Fuat Orhonoğlu,Unilever olarak, Paris Anlaşması'nın ortaya koyduğu 2050 hedefini 11 yıl öne çekerek, net sıfır emisyona 2039'da erişmeyi planlıyoruz" ifadelerini kullandı.Unilever markalarımız 100 yılı aşkın süredir Türkiye'de tüketicilerimizle buluşuyor. Bugün 5 kategoride 20 markasıyla Türkiye'de piyasada bulunan ürünlerinin yüzde 94'ünü Türkiye'deki 4 fabrikada üreten, bu değer zincirini de bin 800'ü aşkın tedarikçi, 5 bin çalışan ve 215 bin satış noktasıyla yaşatan bir ekosistemle sahibiz. Konya'da bulunan ev bakım fabrikamız Türkiye'de alanında tek seferde yapılmış en büyük yatırımdı, bizim için bu alanda dünyada ikinci en büyük fabrika. Bu değer zinciri sadece Türkiye içine değil, aynı zamanda ihracata yönelik de çalışıyor. Son 5 yılda 700 milyon dolar ihracatımızla önemli bir döviz girdisi sağlamaktan da gururluyuz.Yalnızca son 2 yılda 250 milyon euro değerinde yatırım yaptık. Unilever Türkiye aynı zamanda Unilever için bir bölgesel Ar-Ge merkezi konumunda.2010'da Sürdürülebilir Yaşam Planımızı hayata geçirdik, 2020'de de Sürdürülebilir Yaşam Pusulası adını verdiğimiz bir strateji ile hedeflerimizi yeniledik. Sürdürülebilirliğin üçüncü çağı dediğimiz yenilenen vizyonumuzda ise başlıca odak noktalarımız iklim, doğa, plastik ve yaşam koşulları olacak.Unilever olarak, Paris Anlaşması'nın ortaya koyduğu 2050 hedefini 11 yıl öne çekerek, net sıfır emisyona 2039'da erişmeyi hedefliyoruz. Bu hedefe ulaşmak için global çapta kapsamlı bir strateji benimsedik. Örneğin Türkiye'de operasyonlarımızda şu ana kadar 2015'e kıyasla yüzde 78 sera gazı emisyonu azaltımı sağlamış durumdayız. Dünyada bu alanda ilerlememiz yüzde 74 oranında. Türkiye'deki tedarik zincirimizde ilkleri hayata geçiriyoruz, tesislerimizdeki güneş enerjisi yatırımlarımız ve lojistik ağımızda elektrikli araçlara geçiş bunlardan bazıları. Uzun süredir ofislerimiz, fabrikalarımız, depolarımızda ve sahalarımızda sertifikalı yüzde 100 yenilenebilir enerji kullanıyoruz. Konya Ev Bakım fabrikamızda 5 megavat kapasiteli güneş enerjisi santrali yatırımı yaptık. Fabrikanın enerjisinin üçte birini güneş enerjisinden üretiyoruz.Yapay zeka (AI) ve dijitalleşmeyi hem iş süreçlerinioptimize etmek hem de sürdürülebilirlikhedeflerini desteklemek için stratejik önceliklerarasında konumlandırıyoruz. Türkiye'nin 215 binnoktasına ürün sevkiyatı yapanbir lojistik ağımız var. Burada yapayzeka destekli teknolojileri kullanıyoruz.Ürün geliştirmede ise globalde güzellikve sağlık alanında 400'den fazla yapayzeka uygulaması kullanarak formülasyonlarımızıdaha ekonomik hale getirdik. Mikrobiyominovasyonuna 20 yıldır odaklanarak 12 bindenfazla veri topladık ve 100'den fazla patent aldık.Unilever olarak 5 milyardan fazla veri ile dünyanınen büyük mikrobiyom veri koleksiyonlarındanbirine sahibiz. Dondurma sektöründe devrim yaratanyapay zeka destekli dondurucuları adım adımyaygınlaştırıyoruz. Bu dolaplar, stok seviyeleriniyapay zeka teknolojisi ile izliyor.Türkiye'de iki fabrikamızın bulunduğuKonya'da Doğa Koruma Merkezi işbirliğiylesuyun doğaya yeniden kazandırılmasınayönelik çalışmalar yürütüyoruz.Bu proje kapsamında, doğa temelliçözümlerle suyun geri dönüşümünü sağlamakve su kıtlığı riskini azaltmak içinadımlar atılmakta. Plastik kirliliğine sonvermek ve ambalaj atıklarının çevreseletkilerini azaltmak için de 2030 yılınakadar tüm sert plastik ambalajlarınıyeniden kullanılabilir, geri dönüştürülebilirveya kompostlanabilir hale getirmeyiplanlıyoruz. Esnek plastik ambalajların da2035 yılına kadar aynı standartlara ulaşmasıhedefleniyor.ÇEVKO iş birliğiyle plastik atıklarıntoplanması ve geri dönüşüme sevk edilmesineyönelik programlar yürütüyoruz.Sos, deterjan ve şampuan gibi ürünambalajlarında yüzde 10'dan yüzde 50'yekadar geri dönüştürülmüş plastik (PCR)kullanıyoruz. Bu, saf plastik tüketiminiönemli ölçüde azaltmakta. Yenidendolum istasyonları gibi yenilikçi çözümlerlede plastik atıklarını azaltmak vetüketicileri sürdürülebilir alışkanlıklaredinmeye teşvik etmeye çalışıyoruz.Bugün Migros işbirliğiyle, İstanbul,Ankara ve İzmir'de deterjan ürünleri içindolum istasyonları kuruldu. Bu modelde,tüketiciler kendi boş şişelerini getirerekürünlerini yeniden doldurabilir. Busistem, plastik atıklarını azaltmanın yanısıra ürünlerin yüzde 30 daha ekonomikfiyatla sunulmasını sağlıyor.