Fahiş fiyat ve stokçuluğa geçit yok! 8 ayda 322 bin firma denetlendi, milyarlarca lira ceza kesildi

STOKÇULUK VE FAHİŞ FİYATA 692 MİLYON TL CEZA

Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından otomotiv, stokçuluk, emlak, kuyum, fahiş fiyat, haksız ticari uygulamalar ve ödeme süreleri kapsamında 2026 yılında 54 bin 823 gerçek ve tüzel kişi denetlendi.

Denetimler sonucunda aykırı fiillerde bulunan 5 bin 574 gerçek ve tüzel kişiye toplam 692 milyon 28 bin TL idari para cezası uygulandı.

Bu kapsamda fahiş fiyat denetimlerinde 399 milyon 546 bin TL, otomotiv sektöründe 142 milyon 630 bin TL, emlak sektöründe 39 milyon 28 bin TL, kuyum sektöründe ise 13 milyon 122 bin TL idari para cezası kesildi.

Ticari elektronik ileti, çalışma saatleri ve lisanslı depolara ilişkin denetimlerde uygulanan idari para cezası ise 91 milyon 842 bin TL olarak gerçekleşti.

TÜKETİCİ DENETİMLERİNDE 771 MİLYON TL CEZA

Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü tarafından 2026 yılının ilk 8 ayında 37 bin 445 firma denetlendi. Aykırılık tespit edilen 1.342 firmaya yaklaşık 771 milyon TL idari para cezası uygulandı.

Denetimler; ön ödemeli konut satışları, abonelik sözleşmeleri, mesafeli satış sözleşmeleri, taksitli satış ödemeleri, paket tur ve devre tatili gibi tüketicilerin taraf olduğu sözleşmelerin yanı sıra reklam, haksız ticari uygulamalar ve ürün güvenliğini kapsadı.

Bu denetimlerde tüketicilerin taraf olduğu sözleşmelerdeki aykırılıklar nedeniyle 540 milyon 144 bin TL, reklam ve haksız ticari uygulama denetimleri kapsamında 218 milyon 478 bin TL, piyasa gözetimi ve denetimi kapsamında gerçekleştirilen ürün güvenliği denetimlerinde ise 12 milyon 471 bin TL idari para cezası uygulandı.