Fahiş fiyat ve stokçuluğa geçit yok! 8 ayda 322 bin firma denetlendi, milyarlarca lira ceza kesildi

Ticaret Bakanlığı, iç piyasanın düzenlenmesi, tüketicilerin korunması ve haksız ticari uygulamalarla mücadele kapsamında 2026 yılının ilk 8 ayına ilişkin denetim sonuçlarını açıkladı. Bakanlığın verilerine göre ocak-ağustos döneminde 321 bin 911 firma ve 39 milyon 243 bin 67 ürün denetlenirken, aykırılık tespit edilen işletmelere toplam 2,24 milyar TL idari para cezası uygulandı.
STOKÇULUK VE FAHİŞ FİYATA 692 MİLYON TL CEZA
Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından otomotiv, stokçuluk, emlak, kuyum, fahiş fiyat, haksız ticari uygulamalar ve ödeme süreleri kapsamında 2026 yılında 54 bin 823 gerçek ve tüzel kişi denetlendi.
Denetimler sonucunda aykırı fiillerde bulunan 5 bin 574 gerçek ve tüzel kişiye toplam 692 milyon 28 bin TL idari para cezası uygulandı.
Bu kapsamda fahiş fiyat denetimlerinde 399 milyon 546 bin TL, otomotiv sektöründe 142 milyon 630 bin TL, emlak sektöründe 39 milyon 28 bin TL, kuyum sektöründe ise 13 milyon 122 bin TL idari para cezası kesildi.
Ticari elektronik ileti, çalışma saatleri ve lisanslı depolara ilişkin denetimlerde uygulanan idari para cezası ise 91 milyon 842 bin TL olarak gerçekleşti.
TÜKETİCİ DENETİMLERİNDE 771 MİLYON TL CEZA
Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü tarafından 2026 yılının ilk 8 ayında 37 bin 445 firma denetlendi. Aykırılık tespit edilen 1.342 firmaya yaklaşık 771 milyon TL idari para cezası uygulandı.
Denetimler; ön ödemeli konut satışları, abonelik sözleşmeleri, mesafeli satış sözleşmeleri, taksitli satış ödemeleri, paket tur ve devre tatili gibi tüketicilerin taraf olduğu sözleşmelerin yanı sıra reklam, haksız ticari uygulamalar ve ürün güvenliğini kapsadı.
Bu denetimlerde tüketicilerin taraf olduğu sözleşmelerdeki aykırılıklar nedeniyle 540 milyon 144 bin TL, reklam ve haksız ticari uygulama denetimleri kapsamında 218 milyon 478 bin TL, piyasa gözetimi ve denetimi kapsamında gerçekleştirilen ürün güvenliği denetimlerinde ise 12 milyon 471 bin TL idari para cezası uygulandı.
81 İLDE 229 BİN FİRMA DENETLENDİ
Ticaret Bakanlığı'na bağlı 81 ildeki Ticaret İl Müdürlükleri aracılığıyla 2026 yılının ilk 8 ayında 229 bin 643 firma denetlendi.
Denetimler sonucunda 47 bin 474 firmaya 777 milyon 631 bin TL idari para cezası uygulandı. Aynı dönemde yaklaşık 39 milyon ürün denetlendi.
İl bazında en fazla ürün denetimi gerçekleştirilen iller arasında Ankara, İstanbul ve Antalya öne çıktı. Ankara'da 14 milyon 514 bin 943, İstanbul'da 5 milyon 151 bin 297, Antalya'da ise 4 milyon 425 bin 23 ürün denetlendi.
İstanbul'da ayrıca aykırılık tespit edilen 123 bin 759 ürüne 578 milyon 534 bin TL idari para cezası uygulandı.
AĞUSTOS AYINDA 39 BİN 758 FİRMA DENETLENDİ
Ticaret Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı tarafından yalnızca 2026 yılı ağustos ayında 39 bin 758 firma ile 4 milyon 964 bin 776 ürün denetlendi.
Mevzuata aykırılık tespit edilen 8 bin 951 işletmeye toplam 366 milyon 584 bin TL idari para cezası uygulandı.
REKABET KURUMU DA 19,7 MİLYAR TL CEZA UYGULADI
Bakanlığın bilançosunda Rekabet Kurumu'nun çalışmaları da yer aldı.
Buna göre Rekabet Kurumu tarafından 2025 yılında 227 firmaya 13 milyar 230 milyon 770 bin TL, 2026 yılının ilk 8 ayında ise başta işgücü piyasaları, bilişim teknolojileri ve platform hizmetleri, otomotiv sektörü ve gıda endüstrisi olmak üzere çeşitli alanlarda faaliyet gösteren 248 firmaya 19 milyar 700 milyon TL idari para cezası uygulandı.
Ticaret Bakanlığı, öncelikli olarak enflasyon, fahiş fiyat, stokçuluk ve haksız ticari eylemlerle mücadele ederek iç piyasa dengesini sağlamaya ve tüketicilerin korunmasına yönelik denetimlerin sürdürüleceğini bildirdi.