Fahiş fiyata 459 milyon liralık ceza

TİCARET Bakanlığı fahiş fiyatla mücadeleye karşı denetimleri sikleştirdi. 2025'te 62 binden fazla işletme ve yaklaşık 479 bin ürün denetlendi. Bugüne kadar 197 binden fazla işletme ve yaklaşık 1.5 milyon ürün kontrol edildi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Mevzuata aykırılık tespit edilenler hakkında Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu marifetiyle 2025'te 461 işletmeye 283 milyon TL'nin üzerinde, bugüne kadar toplam 3 bin 439 işletmeye yaklaşık 686 milyon TL idari para cezası uygulanmıştır" dedi.

OTOMOTİV VE EMLAKTA SIKI DENETİM

Otomotiv piyasasında hayata geçirilen bir dizi düzenlemenin ardından bir ihbar modülünün hayata geçirildiğini kaydeden Bolat, emlak sektöründe de tüketici mağduriyetlerine karşı adımlar atmaya devam ettiklerini belirtti. Bolat, "Otomotiv alanında bakanlığımızca yürütülen yoğun denetimler sonucunda 2025 yılında 181 işletmeye yaklaşık 90 milyon TL, bugüne kadar toplam 935 işletmeye 551 milyon TL idari para cezası uygulanmıştır. Emlak sektöründe de spekülatif fiyat artışları sonucu oluşan tüketici mağduriyetlerini ortadan kaldırmak ve faaliyetlerin belirli standartlara uygun şekilde yürütülmesini sağlamak üzere çalışmalarımızı titizlikle sürdürüyoruz. Bakanlığımızca 2025 yılında yaklaşık 597 kişiye 86 milyon TL olmak üzere bugüne kadar 2 bin 813 kişiye 228 milyon TL idari para cezası uygulanmıştır" ifadelerini kullandı. Bakanlığa CİMER, e-devlet, Bakana Ulaş kanallarıyla ve doğrudan merkez ve taşra teşkilatlarına şikayetlerin iletildiği ayrıca HFA mobil uygulaması ile de fahiş fiyat bildirimlerinin yapıldığını belirten Bolat, "2025 yılında, otomotiv sektöründe 615, emlak sektöründe bin 986 gerçek ve tüzel kişiye denetim yapılmıştır. Temel gıda ve ihtiyaç maddelerinde 62 bin 529 işletme denetlenmiştir. Bu denetimler neticesinde, fahiş fiyat artışı ile otomotiv ve emlak sektörlerine yönelik olarak bu yıl 459 milyon TL'nin üzerinde idari para cezası uygulanmıştır" şeklinde konuştu. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, fahiş fiyatla mücadele konusunda kesintisiz çalışmaya devam edeceğini belirterek, "Piyasa işleyişinde sağlıklı ve adil ortamın tesisi, sosyal adalet ve tüketici refahının temini için kararlılığımız tamdır" dedi.