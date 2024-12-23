Fahiş fiyata ceza 1.4 milyonu geçti

Ticaret Bakanlığı denetimlerinde kesilen idari para cezaları, 1 Ocak 2025'ten itibaren yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanacak. Ticaret Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre, Bakanlığın İç Ticaret ile Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi genel müdürlüklerinin mevzuatları kapsamında yer alan idari para cezaları ve bu cezalara ilişkin alt ve üst sınırlar, 1 Ocak 2025'ten itibaren yüzde 43.93 olan yeniden değerlenme oranında artırılacak. Buna göre, fahiş fiyat artışı yapan işletmelere alt sınırı 143 bin 930 lira olmak üzere üst sınırı 1 milyon 439 bin 300 liraya kadar idari para cezası kesilebilecek.Alışveriş merkezleri ve zincir mağazalar gibi perakende işletmelerde her bir ayrılık için para cezası 22 bin 807 liradan başlayacak, üst sınır 684 bin lira olacak. Rekabeti bozacak faaliyetler ile tüketicinin mallara ulaşmasını engelleyici faaliyetlere alt sınırı 1 milyon 439 bin lira, üst sınırı 17 milyon 271 bin lira olacak şekilde para cezası verilecek. Sebze ve meyve ticaretinde hakim durumu kötüye kullananlara uygulanacak ceza da 177 bin 340 lira olacak. Reklam Kurulu tarafından aldatıcı ve yanıltıcı reklamlar ile haksız ticari uygulamalara 79 bin lira ile 31 milyon 808 bin lira arasında cezai işlem uygulanabilecek.Sosyal medya hesabından cezalara atıfta bulanan Ticrat Bakanı Ömer Bolat, İKAZ-İklimsel Kalkınma Zirvesi'nde yaptığı konuşmada ise, "Yeşil dönüşüm sürecinde alınan bazı tedbirlerin tek taraflı ticari tedbirler haline dönüşmemesi gerektiğini vurgulamak isterim" dedi.