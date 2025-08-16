Dünyanın en büyük otel zincirlerinden biri olan ve Türkiye'de 2017'de kapılarını açan Quasar Fairmont Otel, 120 milyon dolara satıldı. İsviçreli fon şirketi Viatrans'ın sahibi olduğu otel, Türk şirket Asır Grup tarafından satın alındı. Satış devir sözleşmesi 26 Haziran'da Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayımlandı. Satel Gayrimenkul Geliştirme Ticaret unvanıyla yer alan açıklamada, satış sonrası Viatrans A.Ş.'nin pay sahipliğinin yüzde 100'den 0'a, Asır Group'un ise yüzde 100'e ulaştığı bildirildi.

KAHREDEN DETAY

Ticaret Sicil'de verilen bilgilere göre şirketin yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Terzioğlu olurken, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Muhammet Faruk Subaşı, Yönetim Kurulu Üyeleri ise Ali Murat Atmaca, Halil İnce ve Cenk Cevat Erden oldu. Quasar Fairmont Otel'i satın alan ve ihracat alanında faaliyet gösteren Asır Group'un web sitesinde yer alan bilgilere şirket 2011 yılında Ali Murat Atmaca, Halil İnce, Bilal Gültekin, Hüseyin Terzioğlu ve Faruk Subaşı ortaklığında kuruldu. Ortaklar arasında yer alan Bilal Gültekin, 21 Ocak 2025'te Kartalkaya Grand Kartal Otel'de çıkan yangında eşi çocukları ve kardeşleri olmak üzere aynı aileden 8 kişiyle birlikte hayatını kaybetmişti. Edinilen bilgilere göre oteli almak için ilk adımı Bilal Gültekin atmıştı. Ancak elim olayın ardından ortakları bu satın almayı gerçekleştirdi. İsviçreli fon şirketi Viatrans 2012 yılında Türkiye'ye yatırım için gelmişti. İstanbul Mecidiyeköy'deki Eski Likör Fabrikası arazisi üzerine Quasar markasını inşa eden inşa eden şirket, karma proje kapsamında Fairmont Hotels, Quasar Residences, Fairmont Quasar Istanbul, Fairmont Residences Quasar Istanbul, Fairmont Offices Quasar Istanbul'u inşa etti. Toplam 23 bin 700 metrekare arazi üzerine inşa edilen karma proje için 600 milyon dolarlık yatırım yapıldı.