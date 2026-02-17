Faiz giderleri ocakta %180 arttı

Hazine ve Maliye Bakanlığı ocak ayı bütçe sonuçlarını açıkladı. Bütçe açığı faiz ödemelerindeki rekor artışın etkisiyle yükselirken, faiz dışı dengede pozitif seyir güçlenerek devam etti. Açıklanan verilere göre ocak ayında faiz ödemeleri, 2025'in aynı ayına göre yüzde 180 artarak 456.4 milyar TL ile aylık bazda rekor kırdı.

GÜNDE 14.7 MİLYAR TL

Ocakta günde ortalama 14.7 milyar TL, saatte 613.5 milyon TL, dakikada 10.2 milyon TL, saniyede 170 bin TL faiz ödendi. Ocakta ödenen her 100 liralık verginin 38 lirasının faize gittiği dikkat çekti. Ayrıca yatırımların yüzde 35'e yakın azaldığı ocakta faiz ödemelerindeki artış dikkat çekti. Hazine ve Maliye Bakanlığı bu yıl faiz ödemelerinin 2.7 trilyon lira olmasını bekliyor.

FAİZ DIŞI FAZLA ARTTI

Ocakta bütçe gelirleri yüzde 55 artarak 1 trilyon 421 milyar liraya çıkarken, bütçe giderleri yüzde 54.9 artışla 1 trilyon 635 milyar lira oldu. Bütçe açığı 214.5 milyar lira olarak gerçekleşirken, faiz dışı fazla yüzde 918 artarak 241.9 milyar TL oldu.

1.2 TRİLYON VERGİ

Vergi gelirleri ocakta 2025'in aynı dönemine göre yüzde 49 artarak 1 trilyon 181 milyar liraya çıktı. Ocakta günde ortalama 38.1 milyar TL, saatte 1 milyar 587 milyon TL, dakikada 26 milyon 460 bin TL, saniyede ise 441 bin lira vergi ödemesi yapıldı. Vergi türleri itibarıyla ocakta geçen yılın aynı ayına göre, gelir vergisi yüzde 71.4, kurumlar vergisi yüzde 71.5, dahilde alınan katma değer vergisi yüzde 80.6, özel tüketim vergisi yüzde 27.4, banka ve sigorta muameleleri vergisi yüzde 36,9, ithalde alınan katma değer vergisi yüzde 18.5, damga vergisi yüzde 50.2, harçlar yüzde 20.7, diğer vergiler tahsilatı yüzde 22.9 artış gösterdi.

PERSONEL GİDERİ % 39.9 ARTI

Faiz hariç bütçe giderleri, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 32 artarak 1 trilyon 179 milyar 372 milyon liraya yükseldi. Bu yılın ilk ayında personel giderleri, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 39,9 artarak 502 milyar 296 milyon lira olurken personel giderleri için bütçede öngörülen 4 trilyon 907 milyar 309 milyon lira ödeneğin yüzde 10.2'si kullanıldı. Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri, ocakta, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 43.5 artışla 60 milyar 738 milyon liraya yükseldi.