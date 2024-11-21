Faiz indiriminin kapısı aralandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), kasım ayı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında faizde değişikliğe gitmezken, açıklanan metindeki ifadeler 26 Aralık'taki toplantıda indirimin olacağı sinyalini verdi. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan başkanlığında toplanan PPK, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 50'de sabit tutulmasına karar verdi.PPK sonrası yapılan açıklamada, ekim ayında enflasyonun ana eğiliminde düşüş gözlendiği, son çeyrekte yavaşlayan yurtiçi talebin de enflasyondaki düşüşü destekleyici seviyelere geldiğine dikkat çekildi. Temel mal enflasyonunun düşük seyretmeye devam ettiği, hizmet enflasyonunda ise iyileşmeye dair sinyallerin belirginleştiği vurgulandı.Enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışlarının iyileşme eğilimi sergilediği kaydedildi. Para politikasındaki kararlı duruşun yurt içi talepte dengelenme, Türk lirasında reel değerlenme ve enflasyon beklentilerinde düzelme vasıtası ile aylık enflasyonun ana eğilimini düşüreceği ve dezenflasyon sürecini güçlendireceği vurgulanarak, "Maliye politikasının artan eşgüdümü de bu sürece önemli katkı sağlayacaktır. Aylık enflasyonun ana eğiliminde belirgin ve kalıcı bir düşüş sağlanana ve enflasyon beklentileri öngörülen tahmin aralığına yakınsayana kadar sıkı para politikası duruşu sürdürülecektir. Bu doğrultuda, politika faizinin seviyesi, öngörülen dezenflasyon sürecinin gerektirdiği sıkılığı sağlayacak şekilde belirlenecektir" denildi.Merkez Bankası'nın aralık ayında faiz indiriminin kapısını aralaması piyasalarda morali yükseltti. Borsa İstanbul'da bankacılık endeksindeki yükseliş yüzde 5'i geçerken, tahvil-bono piyasasında da alımlar hızlandı. Swap faizleri de yüzde 40'ın altına geriledi. Döviz piyasasında da geri çekilme gözlenirken, Türkiye'nin risk primi de 260 puanın altına düştü.ÖTE yandan TCMB verilerine göre yabancı yatırımcılar 8-15 Kasım haftasında hisse senedi piyasasında 138.6 milyon dolarlık, devlet iç borçlanma senetlerinde (DİBS) 1 milyar 627 milyon dolarlık, eurolond tarafında ise 360 milyon dolarlık net alım yaptı. Yabancılar son 2 ayın en yüksek DİBS alyımını gerçekleştirdi. Yurt dışında yerleşik kişilerin 8 Kasım itibarıyla 30 milyar 903.7 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 15 Kasım'da 32 milyar 141 milyon dolara çıktı. Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku da 17 milyar 837 milyon dolarla son 6 yılın zirvesine yükseldi.