Faizde 2.5 puan indirim

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk operasyonlarının piyasalarda yarattığı dalgalanmanın etkisiyle martta ara verip, temmuzda tekrar başladığı faiz indirimini, bu ay da sürdürdü. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan başkanlığında toplanan Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 43'ten 40.5'e indirilmesine karar verdi.

22 AYIN EN DÜŞÜK FAİZİ

PPK temmuzdaki toplantıda da faizi yüzde 46'dan 43'e indirmişti. Böylece son 2 PPK toplantısında 550 baz puanlık faiz indirimi yapılırken, politika faizi aynı zamanda Kasım 2023'ten bu yana en düşük seviyeye geriledi. Kurul dün ayrıca, Merkez Bankası gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 46'dan 43.5'e, gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 41.5'ten 39'a indirdi.

DEZENFLASYON SÜRÜYOR

PPK sonrası yapılan açıklamada, enflasyonun ana eğiliminin ağustosta yavaşladığına dikkat çekilerek, "İkinci çeyrekte büyüme öngörülerin üzerinde gerçekleşirken nihai yurt içi talebin zayıf seyrini koruduğu değerlendirilmiştir. Yakın döneme ilişkin veriler, talep koşullarının dezenflasyonist düzeyde olduğunu göstermektedir. Gıda fiyatları ile ataleti yüksek hizmet kalemleri enflasyon üzerinde yukarı yönlü baskıları canlı tutmaktadır. Fiyat istikrarı sağlanana kadar sürdürülecek sıkı para politikası duruşu talep, kur ve beklenti kanalları üzerinden dezenflasyon sürecini güçlendirecektir. Orta Vadeli Program'da öngörülen makroekonomik çerçeve bu sürece katkı sağlayacaktır" denildi.

GEREKİRSE 'SIKILAŞIRIZ' MESAJI

Politika faizine ilişkin atılacak adımların enflasyon gerçekleşmelerini, ana eğilimini ve beklentilerini göz önünde bulundurularak ara hedeflerle uyumlu biçimde dezenflasyonun gerektirdiği sıkılığı sağlayacak şekilde belirleneceği vurgulanarak, "Adımların büyüklüğü, enflasyon görünümü odaklı, toplantı bazlı ve ihtiyatlı bir yaklaşımla gözden geçirilecektir. Enflasyon görünümünün ara hedeflerden belirgin bir biçimde ayrışması durumunda, para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır. Likidite koşulları yakından izlenmeye ve likidite yönetimi araçları etkili şekilde kullanılmaya devam edilecektir. Kurul, politika kararlarını enflasyonu orta vadede yüzde 5 hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulları sağlayacak şekilde belirleyecektir. Kurul, kararlarını öngörülebilir, veri odaklı ve şeffaf bir çerçevede alacaktır" değerlendirmesinde bulunuldu.





BU YIL 2 TOPLANTI KALDI

PPK bu yılın son iki toplantısını 23 Ekim ve 11 Aralık tarihlerinde gerçekleştirecek. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch önceki gün yaptığı değerlendirmede TCMB'nin dün ve önümüzdeki 2 toplantıda toplam 800 baz puanlık indirim yaparak politika faizini yüzde 35'e çekeceği öngörüsünde bulunmuştu. Yatırım bankası Morgan Stanley ise politika faizinin bu yılı yüzde 37'den kapatmasını bekliyor.



DÖVİZ REZERVLERİ 180 MİLYAR DOLARI GEÇTİ

Merkez Bankası'nın döviz rezervlerindeki artış devam ediyor. Dün açıklanan verilere göre toplam rezervler 5 Eylül haftasında bir önceki haftaya göre 1 milyar 750 milyon dolar yükselişle, 180 milyar 107 milyon dolara çıkarak tarihin en yüksek seviyesine ulaştı. Söz konusu haftada altın rezervleri 87.3 milyar dolardan 90.9 milyar dolara çıktı. 14 Mart 2025'te 171.1 milyar dolar olan Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 2 Mayıs 2025'te 138.5 milyar dolara düşmüştü. Rezervlerde 2 Mayıs'tan bu yana yaşanan artış 41.6 milyar dolar oldu.

