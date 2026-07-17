Faize 6 ayda 1.5 trilyon lira gitti

Hazine ve Maliye Bakanlığı, haziran ayı bütçe uygulama sonuçlarını açıkladı. Verilere göre, merkezi yönetim bütçesi haziranda 114.2 milyar lira fazla verirken, yılın ilk altı ayında 942.8 milyar lira açık oluştu.

6 AYLIK AÇIK 942.8 MİLYAR

Bakanlığın açıkladığı bütçe uygulama sonuçlarına göre, haziranda merkezi yönetim bütçe gelirleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 66 artışla, 1 trilyon 509 milyar 630 milyon liraya yükseldi. Aynı dönemde bütçe giderleri ise yüzde 12.6 artarak 1 trilyon 395 milyar 467 milyon lira oldu. Böylece merkezi yönetim bütçesi haziranda 114 milyar 164 milyon lira fazla verirken, faiz dışı fazla 315 milyar 770 milyon lira olarak gerçekleşti. Ocakhaziran döneminde ise merkezi yönetim bütçe gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 39.1 artışla 7 trilyon 787 milyar 344 milyon liraya yükselirken, bütçe giderleri yüzde 32.7 artışla 8 trilyon 730 milyar 179 milyon liraya çıktı. Yılın ilk altı ayında 942.8 milyar lira açık oluştu. Faiz giderleri yüzde 31.7 artışla 1 trilyon 464 milyar 249 milyon liraya ulaştı. Ocak-haziran döneminde personel giderleri yüzde 42.7 artışla 2 trilyon 493 milyar 562 milyon liraya, sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi ödemeleri ise yüzde 49.3 artışla 316 milyar 799 milyon liraya yükseldi.

VERGİ GELİRLERİ ARTTI

Haziranda vergi gelirleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 72 artarak 1 trilyon 315 milyar 662 milyon liraya yükseldi. Gelir vergisi tahsilatı yüzde 145.7, dahilde alınan KDV yüzde 89,6, damga vergisi yüzde 110.2 ve harç gelirleri yüzde 94 artarken, özel tüketim vergisi (ÖTV) tahsilatı yüzde 0.1 geriledi. Yılın ilk altı ayında ise vergi gelirleri yüzde 38,7 artışla 6 trilyon 619 milyar 741 milyon liraya çıktı. Bu dönemde gelir vergisi ve kurumlar vergisi tahsilatı yüzde 54'ün üzerinde artış kaydetti.