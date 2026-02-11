Faizsiz 2 yıl ödemesiz 18 yıl sabit taksit! Deprem bölgesi konutlarının ödeme planı belli oldu

Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 11.02.2026 13:11 Son Güncelleme: 11.02.2026 13:35

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı’nda depremzedelere faizsiz konut müjdesini duyurdu. Deprem bölgesindeki konutların ödeme planının detayları da belli oldu. Arsa ve alt yapı maliyetleri de dahil konut tutarının yüzde 65’ini devlet karşılayacak, daha önceki tüm afet konutlarında olduğu gibi bu afette de konutlar yine sabit taksitle faizsiz, 2 yıl sonra başlayan ve 18 yıla yayılan taksitlerle, vatandaşları zorlamayacak tutarlarda olacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda inşa edilen konutların ödeme planı belli oldu. Arsa ve alt yapı maliyetleri de dahil konut tutarının yüzde 65'ini devlet karşılayacak, daha önceki tüm afet konutlarında olduğu gibi bu afette de konutlar yine sabit taksitle faizsiz, 2 yıl sonra başlayan ve 18 yıla yayılan taksitlerle, vatandaşları zorlamayacak tutarlarda olacak.

PEŞİN ÖDEMEDE YÜZDE 74 İNDİRİM

Bir afet konutunun (3+1 konut ) taksitli fiyatı 1 milyon 890 bin TL, aylık sabit taksidi ise 8 bin 750 TL olacak. Peşin fiyatı da 484 bin TL olacak. Bir köy evinin ise taksitli fiyatı 1 milyon 750 bin TL, aylık sabit taksidi de 8 bin 100 TL olarak belirlendi. Bir köy evinin peşin satış tutarı ise 448 bin TL olacak. Peşin ödemede kredi kullanmak isteyen depremzede vatandaşlara kamu bankaları kredi imkanı sunacak.

