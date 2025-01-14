Faizsiz evlilik kredisi başladı: Ayda 6.250 TL taksitle evlen

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu 48 ay vadeli, 2 yıl geri ödemesiz, 150 bin lira tutarındaki faizsiz kredi desteğinin şartları belli oldu. Faizsiz evlilik kredisi başvuruları e-Devlet üzerinden yapılabilecek. Fona başvurmak isteyen çiftlerin, başvuru tarihi itibarıyla 18-29 yaş arasında olmaları, taşınmaz sahibi ya da hissedarı olmamaları, çiftlerin son 6 aylık gelir toplamı ortalamasının ve son aya ait gelirleri toplamının asgari ücretin 2.3 katından fazla olmaması, başvuru tarihi itibarıyla resmi nikah gününe en az 2 ay, en fazla 6 ay kalmış olması şartlarını taşıması gerekiyor. Genç çiftler, ayda 6.250 TL ödeyerek bu krediden yararlanacak. İşte başvuru şartları…

Çiftler, 81 ile yaygınlaştırılan Aile ve Gençlik Fonu'na nereden başvurabilirim?

13 Ocak itibarıyla başlayan başvurular yalnızca e-Devlet üzerinden alınacak. Yeni evlenecek çiftler, e-Devlet platformu üzerinden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın resmi hizmet sayfasına girerek başvurularını gerçekleştirebilecek. Başvurular, https://www.turkiye.gov.tr/aile-vesosyal- hizmetler-yeni-evlenecekler- icin-evlilik-kredisi-basvurusu adresinden alınacak.

2 YILDA ÖDEYECEKLER

150 bin TL'den fazla evlilik kredisi kullanabilir miyim?

Hayır. Sahte şekilde oluşturulan sitelerde evlilik kredisi miktarları da değişkenlik gösterirken, Aile Bakanlığı'nın evlilik kredisinin yalnızca 150 bin TL olduğunun unutulmaması gerekiyor.

Evlilik kredisinin avantajları nelerdir? Bugün yeni evlenecek bir çift bankadan 150 bin TL'yi 48 ay vadeyle çekemiyor. İhtiyaç kredisinde en fazla 36 ay vade yapılıyor. Aylık faiz yüzde 4.35'i buluyor. Evlilik kredisi ise hem uzun vade hem de faizsiz olması avantajıyla daha cazip. Gençler ayda 6.250 TL taksitle krediyi 2 yılda ödeyecek.

Evlilik kredisine kimler başvurabilir?

Başvuru yapabilmek için T.C. vatandaşı olmak ve Türkiye'de ikamet etmek, başvuru tarihi itibarıyla 18-29 yaş arasında olmak, başvuru tarihinden önce resmi nikâh günü almış ve düğüne en az 2, en fazla 6 ay kalmış olması, taşınmaz sahibi ya da hissedarı olmamak gibi şartlar aranacak. Ayrıca başvuracakların son 6 aylık gelir ortalamasının asgari ücretin 2.3 katını aşmaması, evlilik öncesi ve sonrası sunulan eğitim ve danışmanlık hizmetlerine katılmayı taahhüt etmesi, sabıka kaydının bulunmaması, daha önce bu projeden kredi kullanmamış olması şartları da aranacak.

Aile ve Gençlik Fonu için başvuru şartları nelerdir?

Fona başvurmak isteyen çiftlerin, başvuru tarihi itibarıyla 18-29 yaş arasında olmaları, taşınmaz sahibi ya da hissedarı olmamaları, çiftlerin son 6 aylık gelir toplamı ortalamasının ve son aya ait gelirleri toplamının asgari ücretin 2.3 katından fazla olmaması, başvuru tarihi itibarıyla resmi nikah gününe en az 2 ay, en fazla 6 ay kalmış olması şartlarını taşıması gerekiyor.

DOLANDIRICILAR İŞBAŞINDA

Evlilik kredisinin 81 ile yaygınlaştırılması dolandırıcıların da iştahını kabarttı. Geçtiğimiz yıl deprem bölgesindeki vatandaşları mağdur eden sahtekarlar, özellikle Instagram, Facebook gibi sosyal medya platformlarında sahte reklamlar vererek boy göstermeye başladılar. Bu kişiler yaptıkları paylaşımlarda kendi tasarladıkları taklit e-Devlet ve Aile Bakanlığı sitelerine ilişkin linkler paylaşıyorlar. Tuzağa düşürdükleri gençlere de evlilik kredisi alabilmeleri için önce 10 bin TL'lik başvuru ücretini yatırmaları gerektiğini söylüyorlar. Daha sonra da irtibat numaralarını yok ederek ortadan kayboluyorlar. Uzmanlar, krediye başvuracak tüm vatandaşların sosyal medya konusunda dikkatli olması gerektiğini