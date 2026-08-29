Fatih’in ilim mirası 555. yılında gelecekle buluştu

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ayasofya Medresesi'nde Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesinin "555 Yıllık Bilim ve Eğitim Yolculuğu" temasıyla hazırladığı 555. Yıl İnteraktif Müze'yi ziyaret etti.

Ziyarete ilişkin olarak sosyal medya hesabından değerlendirmelerde bulunan Bakan Ersoy, "Fethin açtığı ufuktan 1471'de başlayan bilim ve eğitim mirasına, oradan bugüne ve 2453 vizyonuna uzanan bu özel çalışma; köklü bir medeniyet birikimini çağın imkânlarıyla geleceğe taşıyor." ifadelerini kullandı.