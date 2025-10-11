Faturalarını millete ödetip lüks araç alıyorlar

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın koordinasyonunda dağıtım şirketleri kaçak elektrikle etkin bir mücadele yürütürken, elektriği kaçak kullanan bazı grupların arsızlığı ise pes dedirtti. Dicle Edaş Genel Müdürü Yaşar Arvas, Güneydoğu bölgesinde kaçak elektrik kullanımının "sosyo-kültürel bir problem" olduğunu belirtirken, şehir merkezlerinde kaçak kullanımın yüzde 7-15'lere düştüğünü ancak kırsalda tarımla uğraşan büyük toprak ağalarınca faturaların ödenmemesi konusunda direnişle karşılaştıklarını kaydetti. Arvas, bu kişilerin 4-5 milyon liralık elektrik faturalarını ödemek yerine kendilerine lüks araçlar aldığını belirtti. Diyarbakır, Şanlıurfa, Batman, Siirt, Mardin ve Şırnak'a elektrik hizmeti sunan Dicle Edaş'ın Genel Müdürü Arvas, uydu analizi, dron destekli saha taramaları, yapay zeka ve uzaktan sayaç okuma yönetimi gibi teknolojilerle kaçak kullanım oranını önemli ölçüde düşürdüklerini ve ekonomiye 521 milyar TL katkı sağladıklarını kaydetti.

YÜZDE 76'DAN 37'YE DÜŞTÜ

Arcas, bölgedeki kayıp-kaçak oranlarının 2013'teki yüzde 76 seviyesinden 2024 sonu itibarıyla yüzde 37'ye düştüğünü, şehir merkezlerinde ise yüzde 7-15 aralığındaki seviyeleri gördüklerini belirtti. Bölgedeki yüzde 37'lik kaçak tüketimin 26 milyar TL'lik bir ekonomik kayıp anlamına geldiği ifade edilirken, bunun ulusal tarifeye yük bindirdiği ve faturasını düzenli ödeyen kişilere yansıtılmak zorunda kalındığı kaydedildi.