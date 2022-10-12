Faturasını yöneten KOBİ kazanır

Son dönemde hem kaynakların ticaretin finansmanına yönlendirilmesi hem de özellikle KOBİ'lerin teminat sorununun ortadan kaldırılmasına imkân veren fatura temelli finansman çözümleri giderek daha fazla gündeme gelmeye başladı. FaturaLab, Tedarik Zinciri Finansmanı ve Onaylı Fatura Finansmanı ürünleriyle alıcı, satıcı ve finansal kuruluşları bu amaçla buluşturan bir platform sunuyor. Gayrimenkul, makine ve diğer ekipmanlar gibi sabit varlıklar, teminat niteliği taşımakla beraber likide edilmesi son derece zor ve üstelik şirketin nakit akımından kopuk varlıklar. Oysa, işletmelerin günlük işleyişlerinin ve nakit akışlarının bir parçası olan faturalar ise âtıl duran doğal bir teminat kaynağı.Tedarik Zinciri Finansmanı alanında Türkiye'de açık ara pazar lideri olduklarını belirten FaturaLab CEO'su Emre Aydın, "Fatura lehtarının ödeme garantisi, temlik ve kesin ödeme tarihi alınamaması gibi nedenlerden dolayı bugüne kadar finans sistemi, faturayı bir teminat ya da ödeme garantisi olarak değerlendirmedi. FaturaLab olarak, Tedarik Zinciri Finansmanı ve Onaylı Fatura Finansmanı çözümlerimizle bu çıkmazı ortadan kaldırıyoruz. Fatura karşılığı finansmanda, faturasını finanse ettirmek isteyen tedarikçiler kadar, bu faturanın lehtarı olan alıcı işletmelerin de sistemin içinde yer almalarını sağlayarak bugüne kadar 1 milyar doları aşan bir finansmana aracılık ettik" dedi. Tedarik Zinciri Finansmanı ve Onaylı Fatura Finansmanı çözümlerinde tüm süreç FaturaLab'ın dijital platformu üzerinden yürütülüyor. Böylece sürecin uzamasına neden olan belgelerin toplanması, telefon görüşmeleri ve e-posta yazışmalarına gerek kalmıyor. Fatura, tek bir platform üzerinden işletmelerin birincil finansman kaynağı olarak kredi piyasalarına kazandırılıyor.