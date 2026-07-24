Faturasız müşterilere ‘yıldız’ programı

TURKCELL, faturasız müşterilerine yönelik yeni sadakat programı "Turkcell Yıldız"ı kullanıma sundu. Şirketin geliştirdiği program kapsamında kullanıcılar, Turkcell uygulaması üzerinden ücretsiz olarak sisteme katılarak yaptıkları her paket yüklemesinde "yıldız" kazanabiliyor. Kazanılan yıldızlar anında internet hediyesine dönüştürülebilirken, biriktirilerek hediye kataloğunda yer alan internet ve dakika paketleri için de kullanılabiliyor. Böylece kullanıcılar, paket yüklemelerinden ek avantaj elde etme imkânına kavuşuyor. Program kapsamında müşterilere yalnızca paket yüklemelerinde değil, doğum günleri ile Turkcell'li olma yıl dönümlerinde de özel yıldız hediyeleri veriliyor. Kullanıcılar, yıldız bakiyelerini, geçmiş işlemlerini ve hediye kataloğundaki seçenekleri Turkcell uygulaması üzerinden takip ederek kazandıkları yıldızları istedikleri zaman kullanabiliyor.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör