Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Faturasız müşterilere ‘yıldız’ programı
Giriş Tarihi: 24.07.2026

Faturasız müşterilere ‘yıldız’ programı

Faturasız müşterilere ‘yıldız’ programı
  • ABONE OL
TURKCELL, faturasız müşterilerine yönelik yeni sadakat programı "Turkcell Yıldız"ı kullanıma sundu. Şirketin geliştirdiği program kapsamında kullanıcılar, Turkcell uygulaması üzerinden ücretsiz olarak sisteme katılarak yaptıkları her paket yüklemesinde "yıldız" kazanabiliyor. Kazanılan yıldızlar anında internet hediyesine dönüştürülebilirken, biriktirilerek hediye kataloğunda yer alan internet ve dakika paketleri için de kullanılabiliyor. Böylece kullanıcılar, paket yüklemelerinden ek avantaj elde etme imkânına kavuşuyor. Program kapsamında müşterilere yalnızca paket yüklemelerinde değil, doğum günleri ile Turkcell'li olma yıl dönümlerinde de özel yıldız hediyeleri veriliyor. Kullanıcılar, yıldız bakiyelerini, geçmiş işlemlerini ve hediye kataloğundaki seçenekleri Turkcell uygulaması üzerinden takip ederek kazandıkları yıldızları istedikleri zaman kullanabiliyor.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Faturasız müşterilere ‘yıldız’ programı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA