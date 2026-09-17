FED, 3 yıl sonra faiz artırdı: Trump'a seçtiği isimden ters köşe: "Hemen düşürün"

KARAR DOĞRU BİR ADIM

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Kevin Warsh, Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) politika faizini beklentiler doğrultusunda 25 baz puan artırmasının ardından yaptığı açıklamada enflasyon mesajı verdi. Warsh, enflasyonun uzun süredir yüksek seyrettiğini belirterek, bugünkü kararın fiyat istikrarını sağlamaya yönelik doğru bir adım olduğunu ifade etti.

Warsh, kararın ABD ekonomisinin güçlendiğinin görüldüğü bir dönemde alındığını belirterek yeni işe alımlar, özel sektör kazançları ve işletmelerin sermaye yatırımları gibi göstergelerin son aylarda iyileştiğini söyledi.

Warsh, "Dolayısıyla temel odağımız görev alanımızın fiyat istikrarı tarafında. Gerçek şu ki enflasyon çok yüksek ve çok uzun süredir böyle." diye konuştu.

Son birkaç haftada gelişmiş ekonomilerin çoğunun fiyat baskılarıyla karşı karşıya olduğunun açıkça görüldüğünü belirten Warsh, merkez bankalarının kendi görev alanlarıyla uyumlu şekilde değerlendirmelerini yaptığını söyledi.

Warsh, "Bugünkü kararımız, görev alanımız doğrultusunda yaptığımız en iyi değerlendirmeyi yansıtıyor." dedi.

TRUMP'TAN TEPKİ GECİKMEDİ: HEMEN DÜŞÜRÜN HEMEN

Fed'in faiz kararı, ABD Başkanı Donald Trump'ın çok sert tepkisine yol açtı. Trump, "Amerika Birleşik Devletleri'ndeki faiz oranları %1 veya daha az olmalı, çünkü açık ara dünyadaki en iyi krediye sahibiz. Ülkemiz yeni yatırımlarla uçuyor! Dünyadaki neredeyse her ülkeyi biz 'taşıyoruz' ve bu artık böyle devam edemez. Faiz oranlarını düşürün, hem de hemen!" ifadelerini kullandı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör