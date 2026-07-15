Fed Başkanı Warsh: Yüksek enflasyona karşı taviz vermeyeceğiz

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Kevin Warsh, yüksek enflasyona karşı taviz vermeyeceklerini belirterek fiyat istikrarını yeniden tesis etme konusunda kararlı olduklarını söyledi.
Warsh, ABD Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi'nde yapacağı konuşmanın metninde, Fed politika yapıcılarının kalıcı yüksek enflasyona tolerans göstermeyeceğini ifade etti. Fiyat istikrarını yeniden sağlamanın kurumun temel öncelikleri arasında yer aldığını vurgulayan Warsh, "Para politikasını doğru şekilde uygularsak, son beş yılda yaşanan enflasyon dalgası geride kalacak." değerlendirmesinde bulundu.
Warsh'ın açıklamaları, Fed yetkililerinin enflasyonun kontrol altına alınabilmesi için faiz oranlarında ilave artışların gerekebileceğine yönelik değerlendirmelerinin ardından geldi.
EKONOMİYE İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER
ABD ekonomisine ilişkin genel görünümün olumlu olduğunu belirten Warsh, iş gücü piyasasının güçlü seyrini koruduğunu söyledi. İşten çıkarmaların sınırlı düzeyde kaldığını ifade eden Fed Başkanı, nominal ücretlerdeki artış beklentisinin de ekonomiyi destekleyen unsurlar arasında yer aldığını kaydetti.
Yapay zekâ yatırımlarına da değinen Warsh, bu alandaki hızlı büyümenin şirket yatırımlarını artırdığını ancak ekonomi açısından bazı belirsizlikleri de beraberinde getirdiğini dile getirdi.
Warsh, "Yapay zekânın ekonomiye sağlayacağı katkının boyutunu henüz tam olarak bilmiyoruz. Bu gelişmeler yeni fırsatlar yaratırken politika yapıcılar açısından da yeni zorluklar doğuruyor. Fed olarak yapay zekânın enflasyon ve iş gücü piyasası üzerindeki etkilerini yakından izliyoruz." ifadelerini kullandı.
Warsh başkanlığında gerçekleştirilen ilk toplantıda Fed, politika faizini üst üste dördüncü kez yüzde 3,50-3,75 aralığında sabit tuttu.
"2020'DEKİ ÇERÇEVE HATALIYDI"
Warsh, Türkiye saati ile 17.00'de ABD Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi'ne sunduğu Yarı Yıl Para Politikası Raporu'nda, 2020 yılında benimsenen para politikası çerçevesinin hatalı olduğunu ve beklenen sonuçları vermediğini söyledi.
Mevcut uygulamaların yeniden değerlendirilmesi gerektiğini belirten Warsh, Fed'in temel hedeflerine hizmet edip etmediğinin kapsamlı şekilde analiz edileceğini ifade etti.
Enflasyonun nedenlerini daha ayrıntılı incelemek amacıyla para politikasının yürütülmesinde kritik öneme sahip beş farklı alanda çalışma grupları oluşturduklarını açıklayan Warsh, elde edilecek bulgular doğrultusunda yeni politika adımlarının şekillendirileceğini söyledi.