Fed Başkanı Warsh: Yüksek enflasyona karşı taviz vermeyeceğiz

EKONOMİYE İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER

ABD ekonomisine ilişkin genel görünümün olumlu olduğunu belirten Warsh, iş gücü piyasasının güçlü seyrini koruduğunu söyledi. İşten çıkarmaların sınırlı düzeyde kaldığını ifade eden Fed Başkanı, nominal ücretlerdeki artış beklentisinin de ekonomiyi destekleyen unsurlar arasında yer aldığını kaydetti.

Yapay zekâ yatırımlarına da değinen Warsh, bu alandaki hızlı büyümenin şirket yatırımlarını artırdığını ancak ekonomi açısından bazı belirsizlikleri de beraberinde getirdiğini dile getirdi.

Warsh, "Yapay zekânın ekonomiye sağlayacağı katkının boyutunu henüz tam olarak bilmiyoruz. Bu gelişmeler yeni fırsatlar yaratırken politika yapıcılar açısından da yeni zorluklar doğuruyor. Fed olarak yapay zekânın enflasyon ve iş gücü piyasası üzerindeki etkilerini yakından izliyoruz." ifadelerini kullandı.

Warsh başkanlığında gerçekleştirilen ilk toplantıda Fed, politika faizini üst üste dördüncü kez yüzde 3,50-3,75 aralığında sabit tuttu.