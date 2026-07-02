Fed Başkanı Warsh’tan enflasyon ve faiz mesajı: Riskler son haftalarda azaldı

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Kevin Warsh, İngiltere Merkez Bankası (BOE) Başkanı Andrew Bailey ve Kanada Merkez Bankası Başkanı Tiff Macklem, Portekiz'de düzenlenen Merkez Bankacılığı Forumu'nda küresel ekonomiye ve para politikalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
WARSH: ENFLASYON RİSKLERİ GERİLİYOR
Fed Başkanı Kevin Warsh, son haftalarda enflasyon risklerinde azalma görüldüğünü belirterek, Fed'in temel önceliğinin fiyat istikrarını sağlamak olduğunu vurguladı.
Bir sonraki faiz kararına ilişkin önceden yönlendirme yapmayacağını yineleyen Warsh, tüm ekonomik verileri değerlendirerek en doğru kararı almaya çalıştıklarını söyledi. Bir sonraki toplantıya kadar kamuoyuna ek bir politika sinyali vermeyeceğini ifade eden Warsh, karar sürecinin kurul içinde kapsamlı şekilde ele alınacağını belirtti.
"FED'İN BAĞIMSIZLIĞI SÜRECEK"
ABD Başkanı Donald Trump'ın faiz indirimine yönelik çağrılarına da değinen Warsh, Fed'in karar alma sürecinde bağımsızlığını koruyacağını söyledi.
Fed'in uzun yıllardır bağımsız bir merkez bankası olduğunu vurgulayan Warsh, bu yapının değişmeyeceğini belirterek para politikasının siyasi baskılardan bağımsız şekilde belirleneceğinin altını çizdi.
Fed yetkilileri geçen ay politika faizini sabit bırakmış, ancak enflasyonun 2023'ten bu yana en yüksek seviyelerde seyretmesi nedeniyle yıl içinde faiz artışı ihtimaline yönelik beklentilerin güçlendiğine işaret etmişti.
LAGARDE: RİSKLER DAHA DENGELİ HALE GELDİ
ECB Başkanı Christine Lagarde ise enflasyon göstergelerindeki gelişmeler doğrultusunda önceki faiz artışı kararının gerekli olduğunu ve bu kararın oy birliğiyle alındığını söyledi.
Mevcut tabloda enflasyon ve ekonomik büyümeye ilişkin risklerin önceki döneme kıyasla daha dengeli bir görünüm sergilediğini ifade eden Lagarde, para politikasında bundan sonraki adımların veriler doğrultusunda şekilleneceğini belirtti.
BAİLEY'DEN GÜVERCİN MESAJ
İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey de ekonomide yavaşlama sinyallerinin belirginleştiğini söyledi.
Geçen ay politika faizini yüzde 3,75 seviyesinde sabit tutma kararının ekonomik veriler ışığında alındığını belirten Bailey, kısa vadede faiz indiriminin gündemlerinde olmadığını ifade etti. Enerji fiyatlarındaki son gerilemenin enflasyon açısından olumlu bir gelişme olduğunu da sözlerine ekledi.
MACKLEM: "STAGFLASYON" TANIMI DOĞRU DEĞİL
Kanada Merkez Bankası Başkanı Tiff Macklem ise gelişmiş ekonomilerde büyümenin yavaşladığını kabul etmekle birlikte mevcut ekonomik görünümü "stagflasyon" olarak nitelendirmenin doğru olmadığını söyledi. Macklem, ekonomilerdeki mevcut zorlukların farklı dinamiklerden kaynaklandığını ve bu nedenle daha temkinli değerlendirme yapılması gerektiğini ifade etti.