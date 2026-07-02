Fed Başkanı Warsh’tan enflasyon ve faiz mesajı: Riskler son haftalarda azaldı

LAGARDE: RİSKLER DAHA DENGELİ HALE GELDİ

ECB Başkanı Christine Lagarde ise enflasyon göstergelerindeki gelişmeler doğrultusunda önceki faiz artışı kararının gerekli olduğunu ve bu kararın oy birliğiyle alındığını söyledi.

Mevcut tabloda enflasyon ve ekonomik büyümeye ilişkin risklerin önceki döneme kıyasla daha dengeli bir görünüm sergilediğini ifade eden Lagarde, para politikasında bundan sonraki adımların veriler doğrultusunda şekilleneceğini belirtti.