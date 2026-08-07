Fed Başkanı Warsh’tan faiz artışı sinyali: Enflasyon yükselirse Eylül’de harekete geçebilir

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Kevin Warsh, enflasyonun yeniden yükseliş eğilimine girmesi halinde faiz oranlarında artış seçeneğinin masada olduğunu gösterdi.

Warsh'ın değerlendirmelerine göre, önümüzdeki dönemde açıklanacak enflasyon verilerinin yüksek gelmesi ve piyasalarda borçlanma maliyetlerinin artacağı beklentisinin güçlenmesi durumunda, Fed eylül toplantısında faiz artırımına gidebilir.

PİYASALAR FED'İN İLETİŞİM TARZINI YAKINDAN İZLİYOR

Warsh'ın faiz politikasına ilişkin sınırlı açıklamalarda bulunması, ABD Hazine tahvillerinde satış baskısını artırdı. Yatırımcılar, Fed Başkanı'nın özellikle enflasyonla mücadele konusunda daha net mesajlar vermesini bekliyor.

Geçen haftaki Fed toplantısının ardından ABD'nin uzun vadeli borçlanma maliyetlerinde sert yükseliş yaşandı. 30 yıllık Hazine tahvili getirileri, 2007 yılından bu yana en yüksek seviyelere çıktı.

Piyasa aktörleri, enerji fiyatlarındaki artışın maliyetleri yukarı çekebileceği bir dönemde Warsh'ın daha güçlü bir yönlendirme yapmamasının, Fed'in fiyat istikrarını sağlama konusundaki kararlılığına ilişkin soru işaretleri oluşturduğunu ifade ediyor.

WARSH İLK DÖNEMİNDEKİ İLETİŞİM SORUNLARINI DEĞERLENDİRİYOR

Warsh'a yakın kaynaklar, Fed Başkanının görevdeki ilk 10 haftasında bazı iletişim hataları yaptığını kabul ettiğini aktarıyor.

Bu değerlendirmeler arasında, fiyat istikrarına yönelik temel mesajların yeterince vurgulanamaması ve Fed'in yeniden yapılandırılmasına ilişkin uzun vadeli planların kısa vadeli faiz kararlarıyla bağlantısı konusunda oluşan belirsizlikler yer alıyor.

Ancak kaynaklara göre bu durum, Fed'de başlatılan yeniden yapılanma sürecinden geri adım atılmasını gerektirecek bir sorun olarak görülmüyor.

PİYASALAR EYLÜL FAİZ KARARINA ODAKLANDI

Önümüzdeki haftalarda açıklanacak enflasyon verileri, Fed'in eylül toplantısındaki kararında belirleyici olacak. CME Group verilerine göre vadeli işlem piyasaları, eylülde 25 baz puanlık faiz artışı ihtimalini yaklaşık yüzde 55 seviyesinde fiyatlıyor.

Warsh'ın, küresel piyasaların yakından takip ettiği Kansas City Fed'in Jackson Hole sempozyumundaki ilk konuşmasında para politikasına ilişkin daha fazla ayrıntı vermesi bekleniyor.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör