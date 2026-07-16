Fed Başkanı Warsh’tan yapay zeka uyarısı: Fiyatlar artabilir ama enflasyon kalıcı olmayabilir

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Kevin Warsh, ABD Kongresi'nde yarıyıllık Para Politikası Raporu'nun ikinci gün sunumunda Senato Bankacılık, Konut ve Kentsel İşler Komitesi'nin sorularını cevapladı. Yaklaşık iki saat süren oturumda konuşan Warsh, yapay zekanın ekonomiye etkilerinden enflasyon görünümüne kadar birçok konuda önemli açıklamalarda bulundu.
YAPAY ZEKA HEM TALEBİ HEM DE ARZI ETKİLİYOR
Yapay zeka yatırımlarının enflasyonu tetikleyip tetiklemediğine ilişkin soruya cevap veren Warsh, teknolojinin ekonomi üzerindeki etkisinin iki yönlü olduğunu belirtti.
"Yapay zekanın yarattığı şok, hem talebi hem de arzı etkiliyor. Talep üzerindeki etkisini çok daha hızlı görüyoruz." diyen Warsh, bu etkinin özellikle sermaye yatırımları ve yükselen çip fiyatlarında hissedildiğini ifade etti.
Ekonominin arz tarafındaki etkilerin ise zaman içinde ortaya çıkacağını belirten Warsh, bu sürece ilişkin değerlendirmelerin sürdüğünü söyledi.
"FİYATLAR ARTABİLİR AMA BU ENFLASYONİST OLMAYABİLİR"
Yapay zeka kaynaklı fiyat artışlarının kalıcı enflasyon anlamına gelmeyebileceğini vurgulayan Fed Başkanı Warsh, "Fiyatlardaki tek seferlik bir değişimi mutlaka enflasyonist olarak görmüyorum çünkü arz tarafında bir tepki olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.
Warsh, bu durumun dış çatışmalar nedeniyle arzın daraldığı dönemlerden farklı olduğunu belirterek, "Gelecek 12 ay içinde ölçülen fiyatlar artacak mı? Sanırım artacak. Bunun enflasyonist olup olmadığı ise Fed'e kalmış bir konu ve bu konuda bizim de söyleyeceklerimiz olacak." ifadelerini kullandı.
YAPAY ZEKA İSTİHDAMI DA DEĞİŞTİRECEK
Yapay zekanın iş gücü piyasasına etkilerine de değinen Warsh, uzun vadede yeni istihdam alanları oluşturacağına inandığını söyledi.
Bununla birlikte yapay zekanın bazı meslekleri ortadan kaldırıp kaldırmayacağı konusunda garanti veremeyeceğini kaydeden Warsh, ABD'nin yapay zeka alanındaki lider konumuna dikkat çekerek, "ABD kazanan olacak." şeklinde konuştu.
Warsh, sürecin önemli riskler ve zorluklar barındırdığını da belirterek, Fed'in hem maksimum istihdam hem de fiyat istikrarı hedeflerini aynı kararlılıkla sürdürdüğünü vurguladı.
"TEKNOLOJİ SONUNDA HER ŞEYİ UCUZLATIR"
Teknolojik gelişmelerin uzun vadede enflasyonu düşürücü etki oluşturacağına inandığını belirten Warsh, "Zaman içinde verimlilik artışlarının yapısal olarak dezenflasyonist olacağına inanıyor muyum? İnanıyorum. Teknolojinin dokunduğu her şeyin nihayetinde ucuzlayacağına inanıyorum." dedi.
"GÖREVDE OLDUĞUM SÜRECE ENFLASYON KALICI OLMAYACAK"
ABD'de bu hafta açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verilerini de değerlendiren Warsh, "Herhangi bir merkez bankası, verilerin doğru yönde seyretmesinden memnun olurdu. Benim görüşüme göre, bunların hepsi temel enflasyonun durumuna ilişkin kusurlu göstergeler." diye konuştu.
Para politikasının işleyişini gözden geçirmek amacıyla oluşturulan çalışma gruplarından birinin bu verilere odaklanacağını ifade eden Warsh, yüksek enflasyonun temel nedeninin para politikası olduğunu söyledi.
Enflasyonun geçici mi yoksa kalıcı mı olacağı yönündeki soruya ise Warsh, "Ben görevde olduğum sürece kalıcı olmayacak." yanıtını verdi.
Fed'in yüksek enflasyona karşı yeterince hassas olmadığı yönündeki algıyı değiştirmek için çalışacaklarını belirten Warsh, bu süreçte sorumluluk alacaklarını ve para politikası araçlarını kapsamlı şekilde değerlendireceklerini kaydetti.