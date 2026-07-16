Fed Başkanı Warsh’tan yapay zeka uyarısı: Fiyatlar artabilir ama enflasyon kalıcı olmayabilir

YAPAY ZEKA İSTİHDAMI DA DEĞİŞTİRECEK

Yapay zekanın iş gücü piyasasına etkilerine de değinen Warsh, uzun vadede yeni istihdam alanları oluşturacağına inandığını söyledi.

Bununla birlikte yapay zekanın bazı meslekleri ortadan kaldırıp kaldırmayacağı konusunda garanti veremeyeceğini kaydeden Warsh, ABD'nin yapay zeka alanındaki lider konumuna dikkat çekerek, "ABD kazanan olacak." şeklinde konuştu.

Warsh, sürecin önemli riskler ve zorluklar barındırdığını da belirterek, Fed'in hem maksimum istihdam hem de fiyat istikrarı hedeflerini aynı kararlılıkla sürdürdüğünü vurguladı.

"TEKNOLOJİ SONUNDA HER ŞEYİ UCUZLATIR"

Teknolojik gelişmelerin uzun vadede enflasyonu düşürücü etki oluşturacağına inandığını belirten Warsh, "Zaman içinde verimlilik artışlarının yapısal olarak dezenflasyonist olacağına inanıyor muyum? İnanıyorum. Teknolojinin dokunduğu her şeyin nihayetinde ucuzlayacağına inanıyorum." dedi.

"GÖREVDE OLDUĞUM SÜRECE ENFLASYON KALICI OLMAYACAK"

ABD'de bu hafta açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verilerini de değerlendiren Warsh, "Herhangi bir merkez bankası, verilerin doğru yönde seyretmesinden memnun olurdu. Benim görüşüme göre, bunların hepsi temel enflasyonun durumuna ilişkin kusurlu göstergeler." diye konuştu.

Para politikasının işleyişini gözden geçirmek amacıyla oluşturulan çalışma gruplarından birinin bu verilere odaklanacağını ifade eden Warsh, yüksek enflasyonun temel nedeninin para politikası olduğunu söyledi.

Enflasyonun geçici mi yoksa kalıcı mı olacağı yönündeki soruya ise Warsh, "Ben görevde olduğum sürece kalıcı olmayacak." yanıtını verdi.

Fed'in yüksek enflasyona karşı yeterince hassas olmadığı yönündeki algıyı değiştirmek için çalışacaklarını belirten Warsh, bu süreçte sorumluluk alacaklarını ve para politikası araçlarını kapsamlı şekilde değerlendireceklerini kaydetti.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör