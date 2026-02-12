Fed beklentiyi aşan veri sonrası ne yapacak? Fed Guvernörü Miran faiz indirimine işaret etti

Türkiye'nin en iyi haber sitesi
ABD'de tarım dışı istihdamın ocak ayında 130 bin artarak beklentilerin çok çok üzerinde geride bırakmasının ardından Fed'in politika faizi adımı merakla beklenirken Fed Guvernörü Miran faiz indiriminin sürmesi gerektiğini belirtti.

ABD'de tarım dışı istihdam ocak ayında 65 bin beklentiye karşı 130 bin artış ile güçlü bir ivme kazandı. Beklentilerin iki kat üzerine çıkan kritik verinin ardından gözler Fed'in faiz kararına çevrildi.

Şubat ayını pas geçecek olan Fed'in faiz kararına ilişkin Fed Guvernörü Stephen Miran'dan açıklama geldi. Miran, güçlü istihdam verilerine rağmen faiz indirimlerinin sürmesi gerektiğini söyledi.

Fed Guvernörü Stephen Miran, güçlü istihdam verilerinin ek faiz indirimlerini erteleme gereği oluşturmadığını söyledi. Miran, ekonominin arz tarafını destekleyecek reformların para politikasında gevşeme için alan sağlayabileceğini ifade etti.

Miran, iş dünyasına yönelik düzenlemelerin azaltılması gibi planlanan arz yönlü adımlar ile konut enflasyonunda beklenen yavaşlamanın, Fed'in politika faizini düşürmeye devam etmesinin önünü açabileceğini dile getirdi.

Fox Business'a verdiği röportajda da değerlendirmelerde bulunan Miran, faizlerin daha düşük seviyelere inmesi gerektiğini düşündüğünü belirterek, güçlü istihdam verilerinin ekonomiye ilişkin olumlu bir tablo sunduğunu ancak arz tarafındaki genişlemenin para politikasının uyumlu kalmasına imkân tanıdığını kaydetti.

DAHA ÖNCE DE İNDİRİM ÇAĞRISI YAPMIŞTI

Miran'ın, Eylül ayında Fed Yönetim Kurulu'na katılmasından bu yana yapılan her toplantıda daha büyük faiz indirimlerini savunarak muhalif oy kullandığı biliniyor.

Güçlü istihdam verisi ile Fed içindeki gevşeme yanlısı görüşlerin devam etmesi, önümüzdeki dönemde para politikasına ilişkin tartışmaların süreceğine işaret ediyor.

