Fed beklentiyi aşan veri sonrası ne yapacak? Fed Guvernörü Miran faiz indirimine işaret etti

Miran, iş dünyasına yönelik düzenlemelerin azaltılması gibi planlanan arz yönlü adımlar ile konut enflasyonunda beklenen yavaşlamanın, Fed'in politika faizini düşürmeye devam etmesinin önünü açabileceğini dile getirdi.

Fox Business'a verdiği röportajda da değerlendirmelerde bulunan Miran, faizlerin daha düşük seviyelere inmesi gerektiğini düşündüğünü belirterek, güçlü istihdam verilerinin ekonomiye ilişkin olumlu bir tablo sunduğunu ancak arz tarafındaki genişlemenin para politikasının uyumlu kalmasına imkân tanıdığını kaydetti.

DAHA ÖNCE DE İNDİRİM ÇAĞRISI YAPMIŞTI

Miran'ın, Eylül ayında Fed Yönetim Kurulu'na katılmasından bu yana yapılan her toplantıda daha büyük faiz indirimlerini savunarak muhalif oy kullandığı biliniyor.

Güçlü istihdam verisi ile Fed içindeki gevşeme yanlısı görüşlerin devam etmesi, önümüzdeki dönemde para politikasına ilişkin tartışmaların süreceğine işaret ediyor.