FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, beklentiler ne yönde? Altın, petrol, kripto para! Piyasaların gözü Haziran 2022 FED faiz kararında...

ABD merkez bankası toplantısı ile Haziran ayı FED faiz kararı için geri sayımı başladı. ABD Merkez Bankası son olarak politika faizini 50 baz puan artırmıştı. Altın, petrol, kripto para gibi birçok piyasayı yakından ilgilendiren kararda Powell'ın önümüzdeki ay vereceği karar ise piyasalar açısında büyük önem taşıyor. Peki, FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, beklentiler ne yönde? İşte ABD Merkez Bankası toplantısı ile 2022 FED faiz kararının açıklanacağı o tarih...
FED TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?
Fed ilk toplantısını 25 – 26 Ocak 2022 tarihinde yapıldı. İkinci toplantı tarihi 15 – 16 Mart arasında gerçekleşti. Üçüncü toplantı da 3 – 4 Mayıs tarihinde yapıldı. 2022 Haziran Fed toplantısı 14 – 15 Haziran tarihinde yapılacak.
İlk 3 ayın ardından bilanço daraltmadan aylık miktar Hazine kağıtlarından 60 milyar dolara ve mortgage destekli menkul kıymetlerde 35 milyar dolara yükseltilecek.
Bilanço daraltmanın büyüklüğünü durdurmaya ve yavaşlatmaya rezerv bilançolar rezerv bolluğu ile tutarlı olunduğuna karar verilen seviyenin üzerinde başlanacak.
Uygun para politikası güçlendirmesi ile enflasyonun yüzde 2 hedefine dönmesi ve iş gücü piyasasının güçlü kalmasını bekliyoruz.
Enflasyon risklerine karşı oldukça dikkatliyiz. Çin'de COVID ile ilişkili uygulanan kapatma, karantina tedbirlerinin tedarik zinciri bozulmalarını artırması büyük olasılık.
ABD ekonomisi için etkileri oldukça belirsiz. Ancak kısa vadede bu saldırı ve ilişkili gelişmelerin enflasyon üzerinde ek yukarı yönlü baskı yaratması büyük olasılık. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması devasa insani ve ekonomik zorluklara yol açıyor."