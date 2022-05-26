FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, beklentiler ne yönde? Altın, petrol, kripto para! Piyasaların gözü Haziran 2022 FED faiz kararında...

ABD merkez bankası toplantısı ile Haziran ayı FED faiz kararı için geri sayımı başladı. ABD Merkez Bankası son olarak politika faizini 50 baz puan artırmıştı. Altın, petrol, kripto para gibi birçok piyasayı yakından ilgilendiren kararda Powell'ın önümüzdeki ay vereceği karar ise piyasalar açısında büyük önem taşıyor. Peki, FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, beklentiler ne yönde? İşte ABD Merkez Bankası toplantısı ile 2022 FED faiz kararının açıklanacağı o tarih...