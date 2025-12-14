FED sonrası emtiada karışık seyir

Platinin ons fiyatı, 1779,42 dolar seviyesine çıkarak yaklaşık 14 yılın zirvesini görürken, haftayı 1746,77 dolar seviyesinden kapattı. Gümüşün ons fiyatı yılbaşından bu yana getirisini yüzde 114,1'e çıkarırken, hafta içinde 64,66 dolar seviyesine yükselerek rekor tazeledi ve haftayı 61,87 dolar seviyesinden tamamladı

2026'DA 1 FAİZ İNDİRİMİ

Fed'in çeyrek puanlık faiz indirimi sonrasında değer kaybeden dolar endeksi emtia piyasaları üzerinde destekleyici unsur olarak öne çıksa da Fed yetkililerinin "şahin" tondaki açıklamaları haftanın son işlem gününde fiyatları baskıladı. Fed, politika faizini beklentiler dahilinde 25 baz puan düşürerek yüzde 3,5-3,75 aralığına çekti.

Karar metninde ekonomik faaliyetin ılımlı genişlediğine, istihdam artışının yavaşladığına ve işsizlik oranının eylül ayına kadar hafif yükseldiğine işaret edilirken, Bankanın enflasyon tahminlerinde aşağı yönlü revizyon yapması 2026'da 1 faiz indirimi sinyalini güçlendirdi.

Analistler, Fed Başkanı Jerome Powell'ın istihdama yönelik aşağı yönlü risklerin arttığına ve kısa vadeli enflasyon beklentilerinin gerilediğine dair mesajlarının ardından, gelecek hafta Japonya, İngiltere ve Avro Bölgesi'ndeki para politikası kararları ile ABD'de açıklanacak enflasyon ve tarım dışı istihdam verilerinin öne çıkacağını kaydetti.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda ise 2026 genelinde toplam 2 faiz indirimi beklentisi korunurken, ocak toplantısında faizin sabit tutulacağına yönelik öngörüler güç kazandı.

Haftanın son işlem gününde ise Fed yetkililerinin açıklamaları ve düşüşüne son veren dolar endeksi, emtia piyasalarında risk iştahını törpüleyerek kar satışlarına neden oldu.

Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee ile Kansas City Fed Başkanı Jeffrey Schmid, politika faizinin düşürülmesi kararına neden karşı oy verdiklerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Schmid, enflasyonun hala yüksek seyrettiğini, ekonominin ivmesini koruduğunu ve iş gücü piyasasının soğumaya rağmen büyük ölçüde dengede kalmaya devam ettiğini belirtti.

Goolsbee de eylül ve ekim toplantılarında faiz indirimi yönünde oy kullandığını anımsatarak, özellikle enflasyon konusunda daha fazla veri görülene kadar ilave faiz indirimleri için beklenmesi gerektiğine inandığını vurguladı.

Çin cephesinde ise Çin'in siyasi liderliği ve ekonomi yönetimi, ABD ile tarife gerilimi ve ekonomik sorunların yarattığı belirsizlik sürerken, gelecek yıl büyümeyi daha fazla iç talep ekseninde güçlendirerek dış kaynaklı zorluklara karşı koyma mesajı verdi.

Ekonomi yönetimi, güçlü arz-zayıf talep ayrışması, düşük fiyatlar, fiyat kırmaya dayalı rekabet, yerel yönetimlerin mali sıkıntıları ile yaşlanan nüfus ve düşük doğum oranını öne çıkan sorunlar arasında sıralarken, düşüşteki gayrimenkul piyasasının istikrara kavuşturulması için konut arzının kontrol edilmesi, boş konut stokunun azaltılması ve ticari konutların satın alınarak kira destekli konuta dönüştürülmesine yönelik tavsiyeler paylaşıldı.

Söz konusu gelişmelerin ardından ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi haftayı yüzde 4,19 seviyesinden tamamlarken, dolar endeksi yüzde 0,5 düşüşle 98,4'e düştü.

GÜMÜŞ VE PLATİNDE YENİ REKOR

Değerli metaller, tamamlanan haftada Fed'in faiz indirimi ve değer kaybeden dolar endeksinin desteğiyle haftayı pozitif seyirle tamamladı.

Dolar endeksi, hafta içinde yaklaşık son iki ayın en düşük seviyesi olan 98,1'i görerek üst üste üçüncü haftalık düşüşünü kaydederken, bu görünüm ons bazında değerli metallerde yükselişi destekledi.

Analistler, düşük faiz oranları ve zayıflayan dolar endeksinin, faiz getirisi sağlamayan ve değer koruma aracı olarak görülen altın başta olmak üzere değerli metaller için genellikle olumlu görünüm sunduğunu kaydetti.

Bununla birlikte, Hindistan'ın emeklilik düzenleme kurumu ülkenin emeklilik fonları için altın ve gümüş ETF'lerine yatırım yapılmasına izin verdi.

Bu gelişmelerle altının ons fiyatı 4.353,66 dolara çıkarak son yedi haftanın en yüksek seviyesini görürken, haftayı 4.297,38 dolardan tamamladı.

Gümüşün ons fiyatı yılbaşından bu yana getirisini yüzde 114,1'e çıkarırken, hafta içinde 64,66 dolar seviyesine yükselerek rekor tazeledi ve haftayı 61,87 dolar seviyesinden tamamladı.

Ralliyi yıl boyunca destekleyen başlıca faktörler arasında sıkılaşan stoklar, güçlü endüstriyel talep ve ABD'nin gümüşü kritik mineral listesine eklemesi yer aldı.

Değerli metallerdeki ralliye platinin ons fiyatı da katıldı. Platinin ons fiyatı, 1779,42 dolar seviyesine çıkarak yaklaşık 14 yılın zirvesini görürken, haftayı 1.746,77 dolar seviyesinden kapattı.

Analistler, özellikle gümüş ve altındaki yükseliş ivmesinin platine de yansıdığına, endüstriyel talep beklentilerinin desteğiyle platin piyasasında momentum oluştuğuna dikkati çekti.

Değerli metallerde, ons bazında fiyatlar, gümüşte yüzde 6,2, paladyumda yüzde 1,3, platinde yüzde 6 ve altında yüzde 2,3 değer kazandı.

BAZ METALLER KARIŞIK SEYRETTİ

Baz metaller, dolar endeksindeki değer kaybının sürmesi ve Çin kaynaklı talep beklentileri ile stok sıkışıklığı sinyallerinin etkisiyle haftayı karışık seyirle tamamladı.

Bakırda, Çin'den gelebilecek teşvik adımlarına yönelik beklentiler ve arz tarafındaki sıkılaşma işaretleri öne çıkarken, Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda hafta içinde kontratların yeni zirveleri görmesi ABD piyasalarında da fiyatları yukarı yönlü destekledi. Ancak haftanın son işlem gününde Fed yetkililerinden gelen "şahin" açıklamaların etkisiyle gelen satışlar görüldü ve bakır haftayı negatif bir seyirle tamamladı.

Alüminyumda ise Çin'in ihracata daha az metal ayırdığına yönelik beklentiler, üretim kotasına yaklaşılması ve iç talepteki artışla küresel arzın daralabileceği öngörülerini güçlendirdi.

Analistler, Londra Metal Borsası'nda (LME) alüminyum fiyatının 2.920 dolar/ton ile Mayıs 2022'den bu yana en yüksek seviyesini gördüğünü belirterek, söz konusu yükselişin Batı'daki üreticiler açısından kısmi rahatlama sağladığını ifade etti.

Bu gelişmelerle baz metallerde tezgah üstü piyasada bu hafta fiyatlar libre bazında kurşunda yüzde 0,6, alüminyumda yüzde 1,1 artarken, nikelde yüzde 1,7, bakırda yüzde 1,6, çinkoda yüzde 0,4 değer kaybetti.

PETROL ARZ ENDİŞESİYLE NEGATİF SEYRETTİ

Petrol fiyatları, Venezuela kaynaklı arz aksaklıklarına ilişkin endişelere rağmen, arz fazlası beklentileri ve olası Rusya-Ukrayna barış anlaşmasına yönelik haber akışıyla haftayı negatif seyirle tamamladı.

Uluslararası Enerji Ajansının (IEA) küresel arzın talebin üzerinde seyredeceğine işaret eden projeksiyonları fiyatlar üzerinde baskı oluşturdu.

Analistler, arz kesintilerinden kaynaklanan dönemsel desteklere rağmen genel piyasa havasının arzın talebi aştığına işaret ettiğini ve olası yükselişlerin kısa süreli kalmasının beklendiğini ifade ederek, ABD-Venezuela hattında gerilimin artması ve Ukrayna'nın Hazar Denizi'ndeki bir Rus petrol platformuna yönelik insansız hava aracı saldırısı gibi gelişmelerin zaman zaman fiyatları desteklediğini belirtti.

Öte yandan, Rusya'nın kasım ayındaki deniz yoluyla petrol ürünleri ihracatı, rafineri bakımının tamamlanmasının etkisiyle ekime kıyasla sınırlı geriledi.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) verileri ise 2026'da arzın talebe yakın seyredeceğine işaret ederek, IEA projeksiyonlarından ayrıştı.

Doğal gaz fiyatları, tamamlanan haftada önceki haftalarda görülen sert yükselişin ardından yumuşak hava tahminleri ve rekor seviyedeki üretimin etkisiyle gerileyerek son beş haftanın en düşük seviyelerini gördü.

Analistler, ABD'de depolardan beklenenden fazla gaz çekilmesine karşın piyasada arz fazlasının süreceği beklentisinin fiyatlamalarda etkili olduğunu belirtti.

Bu gelişmelerle Brent petrolün varil fiyatı haftalık bazda yüzde 4,1 azalırken, New York Ticaret Borsası'nda işlem gören doğal gazın İngiliz termal birimi (MMBtu) cinsinden fiyatı da yüzde 22,1 değer kaybetti.

TARIM EMTİALAR KARIŞIK SEYRETTİ

Tarım emtia piyasalarında tamamlanan haftada Çin'in alımları ve ABD'nin ihracat performansı fiyatları desteklese de ABD Tarım Bakanlığı (USDA) raporunda arz tarafına ilişkin rekor üretim ve yüksek stok tahminleri fiyatlar üzerinde baskı oluşturdu.

Bu gelişmelerle, bu hafta Chicago Ticaret Borsası'nda kile başına fiyatlar buğdayda yüzde 1,1, mısırda yüzde 1, pirinçte ve soya fasulyesinde yüzde 1,7 azaldı.

Analistler, dünyanın en büyük üreticisi Fildişi Sahili'nde ana hasadın güçlü başlaması ve elverişli hava koşullarının arz görünümünü rahatlatmasına karşın, kakao fiyatlarının destek alımlarıyla haftayı pozitif bir seyirle tamamladığını kaydetti.

ABD'de faaliyet gösteren emtia borsası Intercontinental Exchange'te libre bazında fiyatlar, pamukta yüzde 0,2, kahvede yüzde 1,4 değer kaybederken, şekerde yüzde 2 arttı. Kakaonun ton başına fiyatı ise haftayı yüzde 10,6 artışla tamamladı.