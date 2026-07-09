Fed tutanaklarında faiz artırımı sinyali! Yapay zeka ve savaş enflasyonu tetikleyebilir

ABD Merkez Bankası (Fed), Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) 16-17 Haziran tarihlerinde gerçekleştirdiği toplantıya ilişkin tutanakları yayımladı. Politika faizinin beklentilere paralel olarak yüzde 3,5-3,75 aralığında sabit bırakıldığı toplantının tutanakları, enflasyondaki yukarı yönlü risklerin devam ettiğini ve bazı üyelerin ilave faiz artışını gündemde tuttuğunu gösterdi.

ENFLASYON TAHMİNLERİ YÜKSELDİ

Fed tutanaklarında, iş gücü piyasasının güçlü seyrini koruduğu ve ABD ekonomisinin sağlam bir büyüme performansı sergilediği belirtildi. Buna karşın haziran ayında bu yıl ve gelecek yıla ilişkin enflasyon tahminlerinin, nisan toplantısına göre yukarı yönlü revize edildiği aktarıldı.

Revizyonda, Orta Doğu'daki çatışmalar nedeniyle yükselen enerji fiyatları, diğer girdi maliyetleri ve yapay zeka yatırımlarının oluşturduğu güçlü talebin tüketici fiyatları üzerindeki etkisinin belirleyici olduğu ifade edildi.

Tutanaklarda, "Yetkililerin çoğu, yüzde 2'nin üzerinde geçen birkaç yıllık enflasyonun ardından, yüksek seyreden enflasyon oranlarının devam etmesinin enflasyon beklentilerini ve ücret ile fiyat belirleme kararlarını etkilemeye başlayabileceği ihtimaline dikkat çekti." ifadelerine yer verildi.

BAZI ÜYELER FAİZ ARTIŞI İÇİN GEREKÇE GÖRDÜ

Fed yetkililerinin tamamının haziran toplantısında politika faizinin mevcut seviyede tutulmasını desteklediği belirtilirken, bazı üyelerin faiz artırımı için yeterli gerekçe bulunduğu görüşünü dile getirdiği kaydedildi.

Tutanaklarda, "Yetkililer genel olarak, toplantılar arası dönemde alınan bilgilerin, fiyat istikrarına yönelik yukarı yönlü risklerin yüksek seyretmeye devam ettiğini, maksimum istihdama ulaşmaya yönelik aşağı yönlü risklerin ise bir miktar hafiflediğini gösterdiğini değerlendirdi. Bu gelişmeler ışığında birkaç yetkili, faiz oranı hedef aralığının yükseltilmesi için bir gerekçe bulunduğunu, ancak bu toplantıda mevcut hedef aralığının korunmasını desteklediklerini ifade etti." denildi.

YAPAY ZEKA VE ORTA DOĞU RİSKİ ÖNE ÇIKTI

Toplantıda gelecekte uygulanabilecek para politikası senaryoları da ele alındı. Çoğu Fed yetkilisi enflasyonun zamanla yeniden yüzde 2 hedefine yaklaşacağını öngörürken, alternatif senaryolarda enflasyonun uzun süre yüksek kalabileceğine dikkat çekildi.

Tutanaklarda, "Bununla birlikte çoğu yetkili, istikrarlı iş gücü piyasası koşullarında, yapay zeka kaynaklı güçlü talep, Orta Doğu'daki çatışma veya gümrük vergilerinin etkileri nedeniyle enflasyonun yüksek seyretmeye devam edeceği senaryolara da dikkat çekti. Bu yetkililerin neredeyse tamamı, söz konusu senaryolarda enflasyonu yüzde 2 seviyesine geri döndürmek için bir miktar politika sıkılaştırmasının muhtemelen gerekli olacağını belirtti." ifadeleri kullanıldı.

FAİZ KONUSUNDA GÖRÜŞ AYRILIĞI

Tutanaklara göre Fed üyeleri yıl sonundaki politika faizinin seviyesi konusunda ortak görüşte buluşmadı. Bazı yetkililer mevcut faiz aralığının korunabileceğini ya da sınırlı ölçüde indirilebileceğini değerlendirirken, diğer üyeler faiz oranının mevcut seviyenin üzerine çıkarılmasının gerekebileceğini ifade etti.

KARAR METNİNDE YENİ DÖNEM

Fed tutanaklarında ayrıca, karar metninin daha sade hale getirilmesine yönelik görüş birliğinin oluştuğu belirtildi. Üyelerin, karar metninde gelecekte faiz indirimi yönünde bir beklenti oluşturabilecek ifadelerin kullanılmaması konusunda mutabık kaldığı aktarıldı.

Tutanaklarda, "Üyeler, toplantı sonrası karar metninin Komitenin ikili görev hedeflerine ulaşma konusundaki kararlılığını yansıtacağı ve fiyat istikrarını sağlayacağını vurgulayacağı konusunda hemfikir oldular." ifadelerine yer verildi.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör