Fed üyesinden ’güvercin’ çağrı: Powell daha fazla faiz indirimi yapmalı

ABD Merkez Bankası (Fed) Ekim ayında beklentiler doğrultusunda politika faizini 25 baz puan indirerek yüzde 3,75-4,00 aralığına çekmiş, ancak Fed Başkanı Powell'ın Aralık'ta üçüncü bir faiz indiriminin henüz kesin olmadığını söylemesi piyasalarda belirsizliğe yol açmıştı.

Powell'ın söylemlerinin ardından bazı Fed üyeleri yeni bir faiz indirimi taahhüdünde bulunamayacaklarını söylerken ABD Merkez Bankası (Fed) Yönetim Kurulu Üyesi Stephen Miran'dan güvercin açıklamalar gelmeye devam ediyor.

Daha önce eğer ekonomik verilerde büyük bir sürpriz yaşanmazsa, Aralık ayında faiz oranlarının düşürülmesinden yana oy kullanmaya sıcak baktığını söyleyen Miran, ABD'de enflasyonun düşüş eğiliminde olması ve iş gücü piyasasında gevşeme işaretlerinin belirginleşmesi üzerine Aralık ayında daha büyük bir faiz indirimi yapılması gerektiğini belirtti.

Enflasyonun, son gelen verilerle birlikte beklenenden daha pozitif bir tablo çizdiğini ifade eden Miran, bu gelişmenin Fed'in Eylül ayındaki Para Politikası Kurulu toplantısında belirlenen üç çeyrek puanlık yıllık toplam faiz indirimi öngörüsünü değiştirebileceğine dikkat çekti. Bu bağlamda daha yumuşak bir para politikası duruşunun değerlendirilmesi gerektiğini dile getirdi.

Miran, işsizlik oranındaki yukarı yönlü hareketin dikkatle izlenmesi gerektiğinin altını çizdi. İş gücü piyasasında görülen zayıflamanın, para politikasının halen oldukça sıkı olduğunu gösterdiğini ifade etti. Bu nedenle Fed'in ekonomik kısıtlamaların etkilerini sınırlamak için politika faizini daha fazla aşağı kalibre etmesi gerektiğini savundu.