Fed üyesinden güvercin mesaj! Miran 25 baz puan faiz indirimi sinyali verdi

ABD'de tarım dışı istihdam eylülde 119 bin kişi artarak beklentilerin üzerinde gerçekleşirken, işsizlik oranı yüzde 4,3'ten 4,4'e çıktı. Ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı ise 15 Kasım ile biten haftada bir önceki haftaya kıyasla 8 bin kişi azalarak 220 bine geriledi.

Beklentinin çok üzerinde gelen veriler Fed'in politika faizi indirimine gitme ihtimalini zorlaştırdı. ABD Merkez Bankası (Fed) Yönetim Kurulu Üyesi Stephen Miran'dan piyasaları rahatlatan 'güvercin' açıklama geldi.

Miran, 20 Kasım Perşembe günü yayımlanan "açıkça güvercin" nitelikteki ekonomik verilerin ardından, koşulların belirleyici olması halinde 25 baz puanlık bir faiz indirimini destekleyebileceğini söyledi.

Miran, Fed'in verilere değil, tahminlere bağlı olması gerektiğini vurgulayarak, "Verilerin eksikliği tahminimiz olmadığı anlamına gelmez" dedi.

Miran, işgücü piyasası verilerinin istedikleri kadar güçlü olmadığını belirterek endişelerini dile getirdi. Ayrıca Kasım ayı tüketici fiyat endeksi (TÜFE) verilerinin, bir sonraki Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısından sonra açıklanacağını düşündüğünü ifade etti.