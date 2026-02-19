Fed’de faiz ikilemi! Tutanaklar yayımlandı, faiz artışı da indirimi de masada

ABD Merkez Bankası'nın son toplantısına ait tutanaklar, para politikasında yön tartışmasının sürdüğünü ortaya koydu. 27-28 Ocak'ta gerçekleştirilen Federal Open Market Committee (FOMC) toplantısının ayrıntıları, bazı yetkililerin enflasyonun beklenen patikada gerilemesi halinde faiz indirimine açık olduğunu, bazılarının ise politika faizinin bir süre daha sabit tutulmasından yana olduğunu gösterdi.
Politika faizi toplantıda beklentilere paralel olarak yüzde 3,50-3,75 aralığında bırakılmıştı. Tutanaklar, enflasyon, büyüme görünümü ve iş gücü piyasasına dair belirsizliklerin devam ettiğine işaret etti.
BÜYÜME TAHMİNLERİ YUKARI YÖNLÜ
Tutanaklarda ekonomik faaliyete ilişkin projeksiyonların Aralık ayına kıyasla daha güçlü olduğu belirtildi. Reel gayrisafi yurt içi hasılanın 2028'e kadar potansiyel büyümenin üzerinde seyretmesinin beklendiği aktarıldı. İşsizlik oranının ise bu yıldan itibaren kademeli bir düşüş eğilimine girmesinin öngörüldüğü ifade edildi.
Yetkililerin, ekonomik faaliyetin hâlen sağlam bir hızda genişlediğini gözlemlediği kaydedilirken, büyüme görünümüne ilişkin belirsizliğin yüksek seviyesini koruduğu vurgulandı. Buna rağmen 2026'da ekonomik büyümenin güçlü bir tempoda devam edeceği beklentisi öne çıktı.
ENFLASYONDA DÜŞÜŞ BEKLENTİSİ SÜRÜYOR ANCAK RİSKLER VAR
Enflasyon cephesinde ise yüzde 2 hedefi doğrultusunda düşüş beklentisi korunmakla birlikte, bu sürecin hızına ve zamanlamasına ilişkin belirsizliklerin sürdüğü ifade edildi. Tutanaklarda, yetkililerin çoğunun enflasyonun hedefe doğru ilerleyişinin beklenenden daha yavaş ve dalgalı olabileceği yönünde uyarıda bulunduğu aktarıldı.
Metinde, enflasyonun kalıcı biçimde hedefin üzerinde seyretme riskine dikkat çekildi. Bu durumun para politikasında temkinli duruşun sürdürülmesini gerektirebileceği değerlendirildi.
İŞ GÜCÜ PİYASASINDA İSTİKRAR SİNYALİ
Tutanaklara göre yetkililerin büyük çoğunluğu, iş gücü piyasasında bazı istikrar işaretleri görüldüğü ve aşağı yönlü risklerin azaldığı kanaatini paylaştı. Bununla birlikte, iş gücü piyasasına ilişkin görünümün tamamen netleşmediği ve belirsizliklerin devam ettiği vurgulandı.
Metinde, "Yetkililerin büyük çoğunluğu, iş gücü piyasası koşullarının bazı istikrar işaretleri gösterdiğini ve aşağı yönlü risklerin azaldığını değerlendirdi." ifadesi yer aldı.
FAİZ İNDİRİMİ Mİ YOKSA ARTIŞ MI?
Tutanaklar, FOMC içinde farklı görüşlerin bulunduğunu ortaya koydu. Metinde şu değerlendirme dikkat çekti:
"Birkaç yetkili, para politikasına ilişkin görünümü değerlendirirken, enflasyonun beklentileri doğrultusunda gerilemesi halinde federal fon oranı hedef aralığında ilave aşağı yönlü ayarlamaların muhtemelen uygun olacağını ifade etti. Bazı yetkililer, gelen veriler değerlendirilirken politika faiz oranını bir süre sabit tutmanın uygun olacağını belirtti."
Ayrıca bazı üyelerin, enflasyonun düşüş eğiliminin yeniden güçlü bir şekilde devam ettiğine dair net kanıt görülmeden ilave gevşemeye gidilmemesi gerektiği görüşünü savunduğu aktarıldı.
Tutanaklarda dikkat çeken bir diğer unsur ise "iki yönlü" politika vurgusu oldu. Birkaç yetkilinin, enflasyonun hedefin üzerinde kalması durumunda faiz artışının da masada olduğuna işaret edecek şekilde, gelecekteki karar metinlerinde iki yönlü risk tanımının korunmasını desteklediği kaydedildi.
Bu tablo, Fed'in önümüzdeki dönemde veri odaklı ve temkinli bir yaklaşımı sürdüreceğine işaret ederken, faiz patikasına ilişkin belirsizliğin de devam ettiğini gösteriyor.