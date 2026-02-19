Fed’de faiz ikilemi! Tutanaklar yayımlandı, faiz artışı da indirimi de masada

ABD Merkez Bankası'nın son toplantısına ait tutanaklar, para politikasında yön tartışmasının sürdüğünü ortaya koydu. 27-28 Ocak'ta gerçekleştirilen Federal Open Market Committee (FOMC) toplantısının ayrıntıları, bazı yetkililerin enflasyonun beklenen patikada gerilemesi halinde faiz indirimine açık olduğunu, bazılarının ise politika faizinin bir süre daha sabit tutulmasından yana olduğunu gösterdi.

Politika faizi toplantıda beklentilere paralel olarak yüzde 3,50-3,75 aralığında bırakılmıştı. Tutanaklar, enflasyon, büyüme görünümü ve iş gücü piyasasına dair belirsizliklerin devam ettiğine işaret etti.