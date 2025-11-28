Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Fed'de suskunluk zamanı! Faiz kararı öncesi sessizlik başladı
Giriş Tarihi: 28.11.2025 14:52 Son Güncelleme: 28.11.2025 14:55

ABD Bankası (Fed) tarafından açıklanacak politika faizi için son aşamaya girildi. Bugüne kadar güvercin ve şahin tonlarda mesajlar veren Fed yetkilileri artık açıklama yapamayacak.

Küresel piyasalar Fed tarafından açıklanacak faiz kararına kilitlendi. Aralık ayının ikinci haftası gerçekleşecek kritik toplantı öncesi Fed'de suskunluk zamanı başladı.

FED'DE SESSİZLİK DÖNEMİ

Fed'in Aralık ayı faiz beklentilerini etkilemek için son güne girildi. Fed yöneticileri yarından itibaren sessizlik dönemine girecek. 10 Aralık toplantısına kadar faiz politikası konusunda yönlendirici yeni bir mesaj vermeyecek.

Fed yönetimi regülasyonlar gereği para politikası toplantılarının yaklaştığı dönemde kamuoyunun beklentilerini etkilememek için yönlendirici mesaj veremiyor.

İNDİRİM İHTİMALİ YÜZDE 85

Sessizlik dönemi öncesinde piyasalar, 25 baz puan faiz indirmesini yüzde 85'e yakın ihtimalle fiyatlamaya başladı.

Öte yandan Fed, yılın son para politikası kurulu toplantısını 9-10 Aralık'ta gerçekleştirecek.

