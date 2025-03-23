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Giriş Tarihi: 23.3.2025

Fed’den 77.6 milyar dolarlık zarar

Fed’den 77.6 milyar dolarlık zarar
Koronavirüs salgınının ardından enflasyon sorunları ile boğuşan Fed'in zararı 2024'te, 2023'e göre gerileme gösterdi. Banka, 2024 yılına ilişkin denetimli mali tablolarını yayımladı. Buna göre, Fed'in faaliyet zararı geçen yıl 77.6 milyar dolar olarak hesaplandı. Banka, 2023'te de 114.3 milyar dolarlık faaliyet zararı açıklamıştı. Fed, en son 2022'de kara geçmiş ve 58.8 milyar dolarlık kâr bildirmişti. Bankanın faiz giderleri, geçen yıl 226.8 milyar dolara düştü. Bu tutar, 2023'te 281.1 milyar dolar olarak kaydedilmişti. Faiz gelirleri ise 2023'teki 174.5 milyar dolar seviyesinden geçen yıl 158.8 milyar dolara geriledi
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Fed’den 77.6 milyar dolarlık zarar
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