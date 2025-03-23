Fed’den 77.6 milyar dolarlık zarar

Koronavirüs salgınının
ardından enflasyon
sorunları
ile boğuşan
Fed'in zararı
2024'te, 2023'e
göre gerileme
gösterdi. Banka,
2024 yılına ilişkin denetimli mali tablolarını
yayımladı. Buna göre, Fed'in faaliyet
zararı geçen yıl 77.6 milyar dolar olarak
hesaplandı. Banka, 2023'te de 114.3
milyar dolarlık faaliyet zararı açıklamıştı.
Fed, en son 2022'de kara geçmiş ve 58.8
milyar dolarlık kâr bildirmişti. Bankanın
faiz giderleri, geçen yıl 226.8 milyar dolara
düştü. Bu tutar, 2023'te 281.1 milyar dolar
olarak kaydedilmişti. Faiz gelirleri ise
2023'teki 174.5 milyar dolar seviyesinden
geçen yıl 158.8 milyar dolara geriledi