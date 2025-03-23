Fed’den 77.6 milyar dolarlık zarar

Koronavirüs salgınınınardından enflasyonsorunlarıile boğuşanFed'in zararı2024'te, 2023'egöre gerilemegösterdi. Banka,2024 yılına ilişkin denetimli mali tablolarınıyayımladı. Buna göre, Fed'in faaliyetzararı geçen yıl 77.6 milyar dolar olarakhesaplandı. Banka, 2023'te de 114.3milyar dolarlık faaliyet zararı açıklamıştı.Fed, en son 2022'de kara geçmiş ve 58.8milyar dolarlık kâr bildirmişti. Bankanınfaiz giderleri, geçen yıl 226.8 milyar dolaradüştü. Bu tutar, 2023'te 281.1 milyar dolarolarak kaydedilmişti. Faiz gelirleri ise2023'teki 174.5 milyar dolar seviyesindengeçen yıl 158.8 milyar dolara geriledi