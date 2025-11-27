Fed’den üst üste faiz indirimi... JP Morgan tahminini değiştirdi

Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Küresel piyasaların odaklandığı ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararı için JPMorgan tahminini değiştirdi. JPMorgan ekonomistleri Fed'den Aralık ve Ocak ayında faiz indirimi beklediklerini açıkladı.

ABD Merkez Bankası'nın Ocak ayına kadar faiz indirmeyeceğini belirten JPMorgan tahminini değiştirdi. Banka, Fed'in faiz indirimine önümüzdeki ay başlayacağını öngördüklerini açıkladı.

FED YETKİLİLERİNİN GÜVERCİN AÇIKLAMALARI ETKİLİ OLDU

Bankanın baş ABD ekonomisti Michael Feroli liderliğindeki bir ekip, özellikle New York Fed Başkanı John Williams olmak üzere önemli Fed yetkililerinin yakın vadeli bir indirimi destekleyen açıklamalarının, bu değişikliğe yol açtığını belirtti.

İKİ TOPLANTIDA DA FAİZ İNDİRECEK

JPMorgan, Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) 9-10 Aralık'taki toplantısında ve ardından Ocak ayında olmak üzere, her biri çeyrek puanlık iki faiz indirimi gerçekleştireceğini tahmin ediyor.

