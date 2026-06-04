Fed’in Bej Kitabı’nda Orta Doğu alarmı: Enerji maliyetleri enflasyonun ana tetikledi

ABD Merkez Bankası (Fed), Amerikan ekonomisinin mevcut durumuna ilişkin değerlendirmelerin yer aldığı mayıs ayı "Bej Kitap" raporunu yayımladı.

Fed'in 12 bölgesinden gelen verilerle hazırlanan rapora göre ekonomik faaliyet, 10 bölgede "hafif ila ılımlı" hızda büyüme kaydetti. Bir bölgede ekonomik aktivitede hafif gerileme yaşanırken, bir bölgede ise önemli bir değişim görülmedi.

Raporda, iş dünyasının gelecek altı aya ilişkin büyüme beklentilerinde kayda değer bir değişiklik olmadığı ancak yüksek belirsizlik ortamı ve tüketici harcamalarındaki zayıflama sinyallerinin güveni baskılamaya devam ettiği ifade edildi.

GELİR GRUPLARI ARASINDAKİ HARCAMA FARKI BÜYÜYOR

Fed'in değerlendirmelerine göre tüketici harcamaları bölgeler arasında farklılık göstermeyi sürdürürken, satın alma gücü üzerindeki baskılar gelir grupları arasındaki ayrışmayı daha görünür hale getirdi.

Raporda, yüksek gelirli hanehalklarının ekonomik dayanıklılığını koruduğu ve fiyat artışlarına karşı daha az hassas olduğu belirtilirken, orta gelirli tüketicilerin harcama kararı almadan önce bütçelerini daha dikkatli yönetmeye başladığı kaydedildi. Düşük gelirli kesimlerin ise mali açıdan daha fazla zorlandığına dikkat çekildi.

Fed raporunda, "Genel olarak kredi kartı kullanımının arttığı, perakende mağaza ziyaretlerinin azaldığı ve temel ihtiyaçlara yönelik talebin güçlendiği bildirildi." ifadelerine yer verildi.

ENERJİ MALİYETLERİ ENFLASYONU BESLİYOR

Raporda fiyat artışlarının genel olarak "ılımlı ila güçlü" bir hızda devam ettiği belirtilirken, bölgelerin büyük bölümünün bir önceki döneme göre daha yüksek enflasyon bildirdiği aktarıldı.

Fed, enflasyon baskılarının arkasındaki en önemli unsurun enerji maliyetleri olduğuna işaret ederek şu değerlendirmeyi yaptı:

"Bölgeler, Orta Doğu'daki çatışmaya bağlı enerjiyle ilgili maliyetlerin enflasyonist baskıların başlıca itici gücü olduğunu, bunun nakliye, ambalaj, gıda ve gübre gibi alanlara yayıldığını belirtti."

Bu değerlendirme, enerji fiyatlarındaki yükselişin yalnızca akaryakıt maliyetlerini değil, tedarik zincirinin birçok halkasını etkileyerek geniş çaplı fiyat baskısı oluşturduğunu ortaya koydu.

İŞ GÜCÜ PİYASASINDA DURAĞAN GÖRÜNÜM

Bej Kitap'ta iş gücü piyasasına ilişkin değerlendirmelere de yer verildi.

Rapora göre 11 bölgede istihdam seviyelerinde çok az değişim yaşandı ya da hiç değişim görülmedi. Sadece bir bölgede istihdamda ılımlı büyüme kaydedildi.

Fed, çoğu bölgede işe alımların ve işten çıkarmaların düşük seviyelerde seyrettiğini belirterek, çalışanların ekonomik belirsizlik nedeniyle iş değiştirme konusunda giderek daha isteksiz hale geldiğini vurguladı.

Uzmanlar, bu görünümün iş gücü piyasasında genel bir temkinli bekleyişin hakim olduğuna ve şirketlerin yeni istihdam kararlarında daha seçici davrandığına işaret ettiğini değerlendiriyor.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör