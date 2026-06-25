Fed’in faiz artışı kararı için kritik sinyal! Kritik ABD verisi veri açıklandı

BÜYÜMEYE YATIRIM VE İHRACAT DESTEĞİ

BEA verilerine göre ilk çeyrekte ekonomik büyümeyi destekleyen temel unsurlar yatırım harcamaları, ihracat, kamu harcamaları ve tüketici harcamaları oldu.

Özellikle yatırımlardaki artış ve dış talepteki güçlenme ekonomik aktiviteye katkı sağladı.

İthalattaki düşüş de büyüme rakamının yukarı yönlü revize edilmesinde etkili oldu. Milli gelir hesaplamalarında ithalat büyümeyi aşağı çeken bir unsur olarak değerlendirildiği için ithalattaki gerileme büyüme oranını destekledi.