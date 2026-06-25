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Giriş Tarihi: 25.06.2026 16:13 Son Güncelleme: 25.06.2026 16:17

Fed'in faiz artışı kararı için kritik sinyal! Kritik ABD verisi veri açıklandı

Fed'in faiz artışı kararında etkili olması beklenen kritik veri açıklandı. ABD ekonomisi 2026 yılının ilk çeyreğinde beklentilerden daha güçlü bir performans sergiledi. Kişisel tüketim harcamaları mayısta aylık yüzde 0,7 ile beklentilerin üzerinde artış kaydetti.

AA Ekonomi
Fed’in faiz artışı kararı için kritik sinyal! Kritik ABD verisi veri açıklandı
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ABD Ticaret Bakanlığına bağlı Bureau of Economic Analysis (BEA) tarafından yayımlanan üçüncü ve nihai büyüme tahminine göre, ülke ekonomisi yılın ilk üç ayında yıllıklandırılmış bazda yüzde 2,1 büyüdü.

Böylece daha önce açıklanan ikinci tahmindeki yüzde 1,6'lık büyüme oranı 0,5 puan yukarı yönlü revize edilmiş oldu.

ABD ekonomisi 2025 yılının son çeyreğinde ise yüzde 0,5 büyüme kaydetmişti.

BÜYÜMEYE YATIRIM VE İHRACAT DESTEĞİ

BEA verilerine göre ilk çeyrekte ekonomik büyümeyi destekleyen temel unsurlar yatırım harcamaları, ihracat, kamu harcamaları ve tüketici harcamaları oldu.

Özellikle yatırımlardaki artış ve dış talepteki güçlenme ekonomik aktiviteye katkı sağladı.

İthalattaki düşüş de büyüme rakamının yukarı yönlü revize edilmesinde etkili oldu. Milli gelir hesaplamalarında ithalat büyümeyi aşağı çeken bir unsur olarak değerlendirildiği için ithalattaki gerileme büyüme oranını destekledi.

ENFLASYON GÖSTERGELERİNDE YUKARI YÖNLÜ REVİZYON

ABD Merkez Bankasının (Fed) para politikası kararlarında önemli rol oynayan kişisel tüketim harcamaları (PCE) fiyat endeksi mayıs ayında aylık bazda yüzde 0,4, yıllık bazda ise yüzde 4,1 arttı.

Yıllık bazdaki artış piyasa beklentilerine paralel gerçekleşirken, aylık artış beklentilerin altında kaldı. Nisan ayında endeks aylık yüzde 0,4, yıllık yüzde 3,8 artmıştı.

Gıda ve enerji fiyatlarının hariç tutulduğu çekirdek PCE fiyat endeksi ise mayıs ayında aylık yüzde 0,3, yıllık yüzde 3,4 yükseldi.

Çekirdek enflasyon göstergesi de piyasa beklentileriyle uyumlu gerçekleşirken, nisan ayında yıllık bazda yüzde 3,3 seviyesinde bulunuyordu.

TÜKETİCİ HARCAMALARI BEKLENTİLERİ AŞTI

ABD Ticaret Bakanlığının açıkladığı mayıs ayı kişisel gelir ve tüketim verileri de ekonomide iç talebin güçlü kaldığını ortaya koydu.

Buna göre kişisel gelirler mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 0,7 arttı. Piyasaların beklentisi artışın yüzde 0,4 seviyesinde gerçekleşmesi yönündeydi. Nisan ayında kişisel gelirlerde değişim yaşanmamıştı.

Kişisel tüketim harcamaları da mayısta aylık bazda yüzde 0,7 yükseldi. Böylece yüzde 0,6 seviyesindeki piyasa beklentisi aşılmış oldu. Söz konusu veri nisanda yüzde 0,4 artış göstermişti.

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FED'İN FAİZ POLİTİKASI AÇISINDAN ÖNEMLİ SİNYAL

Veriler, ABD ekonomisinin yüksek faiz ortamına rağmen dirençli kalmaya devam ettiğini gösterirken, enflasyonun da halen hedef seviyelerin üzerinde seyrettiğine işaret etti.

Özellikle çekirdek PCE'nin yüzde 4,4 gibi yüksek bir seviyede kalması, ABD Merkez Bankasının faiz indirimleri konusunda temkinli davranabileceği yönündeki beklentileri destekliyor.

Gösterge Önceki Tahmin Nihai Veri
GSYH Büyümesi %1,6 %2,1
Yurt İçi Nihai Alımlar Fiyat Endeksi %3,5 %3,6
PCE Fiyat Endeksi %4,5 %4,6
Çekirdek PCE %4,4 %4,4

Bu veriler, ABD ekonomisinin güçlü büyüme performansını sürdürürken enflasyon baskılarının da tamamen ortadan kalkmadığını gösteriyor.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör
#ABD #FED

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Fed'in faiz artışı kararı için kritik sinyal! Kritik ABD verisi veri açıklandı
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