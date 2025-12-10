Fenerbahçe’nin kasası dolacak! Emlak Konut desteğiyle İstanbul’da 46 milyar liralık arsa satıldı

26 bin 250 metrekarelik arsa için 32 firmanın teklif verdiği ihaleyi en yüksek teklifi veren Turgut Müt. San. ve Tic. A.Ş. kazandı. Arsa 46 milyar TL'ye satıldı. Satıştan iş birliği protokolü gereği, şirket payı toplam gelirinin yüzde 80'i Fenerbahçe ve Akfin'in kasasına, yüzde 20'si ise Emlak Konut GYO'nun kasasına kalacak. Böylece Fenerbahçe ve AKFİN ortaklığı 16 milyar 560 milyon TL gelir elde edecek.

12 KAT FAZLA KAZANÇ

İhale kapsamında ekspertiz değeri 3 milyar 806 milyon 250 bin TL olarak belirlenen arsa yaklaşık 12 katı fiyata ihale edilmiş oldu. Böylece ihale sonucunda ulaşılan 20 milyar 700 milyon TL tutarındaki şirket payı geliri, ekspertiz değerinin yaklaşık 5,44 katına karşılık geldi.