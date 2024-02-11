Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Fermente süt ürünleri 500 gram da satılacak
Giriş Tarihi: 11.2.2024

Fermente süt ürünleri 500 gram da satılacak

Fermente süt ürünleri 500 gram da satılacak
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan Türk Gıda Kodeksi Fermente Süt Ürünleri Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, fermentasyon sonrası ısıl işlem görmüş fermente süt ürünü, çeşnili/aromalı yoğurt ve çeşnili/aromalı süzme yoğurt en fazla 500 gramlık ambalajlarda piyasaya arz edilecek. Tebliğle fermentasyon sonrası ısıl işlem görmüş fermente süt ürünlerinde toplam spesifik mikroorganizma sayısının raf ömrü boyunca en fazla ne kadar olacağına ilişkin de düzenlendi. Yapılan değişikliklerle taklit ve tağşişle tüketicinin yanıltılmasının önüne geçilmesi hedefleniyor.
CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
Fermente süt ürünleri 500 gram da satılacak
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA