Fiber istasyonlarıyla 5G’ye hazır

TÜRK Telekom, 5G için kritik öneme sahip fiberle bağlı LTE baz istasyonu oranını yüzde 56'ya yükseltti. Türk Telekom, 5G frekans ihalesi sonrası Türkiye'nin 81 ilinde stratejik yatırımlarına devam ediyor. Türk Telekom Network Genel Müdür Yardımcısı Zafer Orhan, Türkiye'yi geleceğin teknolojilerine hazırlamak amacıyla yüksek hızlı bağlantı sağlayan fiber altyapılarını 81 ilin her köşesine taşıdıklarını belirtti. Fiber ağlarının 2025'in üçüncü çeyreği itibarıyla 514 bin kilometreye ulaştığını ve 33.9 milyon haneyi kapsadığını vurgulayan Orhan, eve kadar fiber FTTH/B hane kapsamlarını 2030'a kadar 37 milyona, FTTH/B abone sayısını ise 17 milyona çıkarmayı hedeflediklerini aktardı.

ÖNEMLİ BİR EŞİK

5G için kritik öneme sahip fiberle bağlı LTE baz istasyonu oranlarını dünya için 2030'da hedeflenen oranın ötesine taşıyarak, yüzde 56'ya yükselttiklerini anımsatan Orhan, bu oranın yalnızca bugünün değil, yarının bağlantı ihtiyaçlarını karşılamak adına önemli bir eşik olduğunu belirtti. Orhan, 5G frekans ihalesinde istedikleri frekansları aldıklarını vurguladı.