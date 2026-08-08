Filistin’e ‘posta’ desteği

Filistin
Posta İdaresi, PTT AŞ'nin Evrensel Posta Birliği (UPU) bünyesinde kullanılan Uluslararası Posta Sistemi'nin (IPS) yıllık kullanımına ilişkin mali yükümlülüğüne katkı sağlayarak, Filistin'in uluslararası posta hizmetlerinin kesintisiz sürdürülmesine desteği için PTT AŞ'ye teşekkür mektubu gönderdi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, IPS'nin uluslararası posta gönderilerinin kabulü, sevki, takibi ve raporlanmasında temel altyapıyı oluşturduğunu belirterek, "PTT AŞ'nin Filistin Posta İdaresine sağladığı destek, uluslararası posta hizmetlerinin kesintisiz sürdürülmesine katkı sağladı. Teşekkür mektubu da dayanışmanın anlamlı bir göstergesidir" diye konuştu.