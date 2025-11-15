Film sahnesi, maket değil, hepsi gerçek.. Bakan Kurum: 350 bininci konutu bugün teslim ediyoruz

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremden etkilenen 11 şehir yeniden ayağa kaldırılıyor. Adıyman İndere'de bugün 350 bininci deprem konutu Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı tören ile depremzedelere teslim edilecek.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, tören öncesinde sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yaptı.

11 ŞEHİR KÜLLERİNDEN DOĞDU

Bakan Kurum şunları kaydetti:

"11 şehir anka kuşu gibi küllerinden doğdu.

Film sahnesi değil, maket değil, hayal hiç değil. Hepsi en gerçek haliyle Asrın İnşası'nın şehirleri.

350 bininci konutumuzu bugün teslim ediyoruz."