Finans dünyasını sarsan ölüm

Geçirdiği ani rahatsızlık nedeniyle bir süredir hastanede tedavi gören Dinamik Yatırım Menkul Değerler Baş Ekonomisti Enver Erkan hayatını kaybetti. Finansal piyasalar üzerine televizyon, gazete ve internet sitelerinde yaptığı değerlendirmelerle tanınan Enver Erkan'ın cenazesi dün İstanbul Kasımpaşa'daki Büyük Piyalepaşa Camii'nde kılınan ikindi namazını müteakip İstanbul'da defnedildi. İstanbul'da 1988 yılında dünyaya gelen Enver Erkan, Sarıyer Vehbi Koç Vakfı Lisesi'nden mezun olduktan sonra Doğuş Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde Ekonomi ve Finans Bölümü'nü tamamladı, İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde Finansal Ekonomi masterı yaptı. İş hayatına 2013'te ALB Menkul Değerler'de Araştırma Analisti olarak başlayan Erkan, 2016'da Araştırma Müdür Yardımcısı ve Ekonomist olarak Global Kapital Group'a geçti. 2018'de GCM Yatırım'da Ekonomist olarak görev alan Erkan, 2019 yılında Tera Yatırım'da Baş Ekonomist görevine getirildi. Erkan, mart ayında Dinamik Yatırım Menkul Değerler bünyesine katılmıştı.