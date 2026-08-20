Finansal güven açığını kapatan Provenance’a 500 bin dolar yatırım

Yapay zekânın finans ekiplerinde yaygınlaşmasıyla finansal modeller çok daha hızlı hazırlanıp değiştirilir hale geldi. Ancak bu hız, modellerin doğruluğunu ve kaynağa dayanıklılığını kontrol eden inceleme süreçlerine aynı ölçüde yansımadı. Yatırım bankaları, özel sermaye fonları ve kurumsal finans ekipleri, milyarlarca dolarlık kararların dayandığı Excel ve PowerPoint dosyalarındaki hata ve tutarsızlıkları hâlâ büyük ölçüde manuel olarak, saatler süren satır satır kontrollerle tespit etmeye çalışıyor. Tuna Üsküdar, Arda Dinç ve Chris Risio tarafından 2026 yılında kurulan Provenance ise, finansal modelleri ve sunumları kaynak dokümanlarla gerçek zamanlı olarak karşılaştırarak hata ve tutarsızlıkları tespit ediyor, verilerin kaynağına kadar izlenebilir olmasını sağlıyor. 212'den aldığı 500 bin dolarlık yatırımla Provenance, ürününü geliştirmeyi ve Orta Doğu, Amerika ile Asya'daki büyümesini ivmelendirmeyi planlıyor.

KÜRESEL ÖLÇEKTE BÜYÜME

Provenance Kurucu ve CEO'su Tuna Üsküdar, girişimin çözmeye çalıştığı soruna dikkat çekerek "Provenance olarak, yapay zekâ ile üretilen finansal çalışmalar için güven, doğrulama ve izlenebilirlik altyapısı oluşturuyoruz. Aldığımız yatırım, ürünümüzü ölçeklendirme ve finans ekipleri için yapay zekâ destekli çalışma süreçlerinde yeni bir güven standardı oluşturma hedefimiz açısından önemli bir adım" ifadelerini kullandı. 212 Yatırım Direktörü Özge Sevim, yatırım kararının arkasındaki gerekçeyi de girişimin çözdüğü problem üzerinden açıkladı: "Provenance, finansal kurumların ihtiyaç duyduğu bu güven katmanını inşa ediyor; veri odası girdilerini canlı finansal modellerle karşılaştırırken her değişiklik için açık ve denetlenebilir bir iz kaydı oluşturuyor. Erken dönemde aldığı müşteri ilgisi ve pazardan gelen talep, ihtiyacın gerçekliğini ve ekibin çözüm kapasitesini gösteren güçlü bir sinyal."

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör