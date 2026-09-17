Finansal İstikrar Komitesi toplanıyor: Bakan Şimşek başkanlık edecek

Finansal İstikrar Komitesinin (FİK), finansal piyasalardaki gelişmeleri değerlendirmek üzere saat 08.00'de toplanacağı bildirildi. Toplantıya Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlık edecek.

FİK'İN GÜNDEMİ FİNANSAL PİYASALAR

Hazine ve Maliye Bakanlığının NSosyal hesabından yapılan açıklamada toplantıya ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, "FİK, finansal piyasalardaki gelişmeleri değerlendirmek üzere Hazine ve Maliye Bakanımız Mehmet Şimşek başkanlığında yarın saat 08.00'de toplanacaktır." ifadelerine yer verildi.

Toplantıda finansal piyasalardaki gelişmelerin değerlendirilmesi bekleniyor.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör