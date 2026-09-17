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Giriş Tarihi: 17.09.2026 09:29 Son Güncelleme: 17.09.2026 10:03

Finansal İstikrar Komitesi toplantısı sona erdi: Borsa İstanbul için kritik mesaj! Temel veya yapısal risk bulunmamaktadır

Finansal İstikrar Komitesi, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığında toplandı. Toplantı sonrası yapılan açıklamada Borsa İstanbul'a ilişkin, "Temel veya yapısal bir risk bulunmamaktadır" denildi.

Finansal İstikrar Komitesi toplantısı sona erdi: Borsa İstanbul için kritik mesaj! Temel veya yapısal risk bulunmamaktadır
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığında gerçekleştirilen Finansal İstikrar Komitesi toplantısı sona erdi.

Finansal İstikrar Komitesi, saat 08.00'de Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda Bakan Mehmet Şimşek başkanlığında toplanmıştı. Finansal piyasalardaki gelişmelerin değerlendirildiği toplantının ardından yazılı açıklama yapıldı.

Toplantı sonrası Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Finansal İstikrar Komitesi, Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek başkanlığında 17 Eylül 2026 tarihinde toplanmıştır.

Toplantıda, sermaye piyasalarındaki son gelişmeler ele alınmıştır. Bu çerçevede, piyasalardaki hareketliliğin, sınırlı sayıdaki portföy yönetim şirketlerinin uhdesindeki bazı fonlarda yaşanan kredi ve likidite sorunlarından kaynaklandığı değerlendirilmiştir.

Borsa İstanbul'un ve sermaye piyasalarımızın işleyişine ilişkin temel veya yapısal bir risk bulunmamaktadır. Sorun, fon piyasasının belirli bir bölümünde yoğunlaşmakta olup geçici ve yönetilebilir niteliktedir.

Bu çerçevede Komite; piyasaların sağlıklı işleyişinin sürdürülmesi ve makrofinansal istikrarın korunması amacıyla alınabilecek tedbirleri değerlendirmiştir. Bu kapsamda gerekli tüm tedbirler ilgili kurumlarımız tarafından süratle uygulamaya konulacaktır.

Kararlaştırılan tedbirler, başta likidite sıkışıklığının giderilmesi ve bulaşma riskinin önlenmesine yönelik olacaktır. Diğer taraftan piyasa bozucu eylemlerde bulunduğu belirlenenler hakkında düzenleyici ve denetleyici kurumlarımız yetkilerini kararlılıkla kullanmaya devam edecektir.

Bu süreçte vatandaşlarımızdan yalnızca resmi kaynaklardan yapılan açıklamaları dikkate almalarını rica ediyoruz.

Komitemiz gelişmeleri yakından takip edecek ve kamuoyunu gelişmelerden düzenli olarak bilgilendirecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör
#MEHMET ŞİMŞEK

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Finansal İstikrar Komitesi toplantısı sona erdi: Borsa İstanbul için kritik mesaj! Temel veya yapısal risk bulunmamaktadır
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